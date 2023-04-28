Özmen ailesi uzay ve teknoloji sektörü öncüleri arasında: İşte Özmen ailesi hakkında merak edilenler…

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı'nı birlikte havacılık-uzay merkezi yapacağız" dediği Özmen ailesi, ABD'de kurulan özel bir savunma ve havacılık şirketi olan Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri olarak tanınıyor. Şirketin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte çalışıyor.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyurdu.

ÖZMEN AİLESİ TÜRKİYE’DE DOĞDU, ABD’YE GÖÇ ETTİ

Eren Özmen ve Fatih Özmen, Amerikalı Türk iş insanları ve Sierra Nevada Corporation (SNC) adlı savunma ve uzay teknolojileri şirketinin sahipleri.

Eren Özmen, 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gelmeden önce Türkiye’de doğmuş ve öğrenim gördü. 1988 yılında, Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation şirketindeki ilk işine mali müşavir olarak başlamış ve daha sonra şirketin operasyonel faaliyetlerine geçti. 2008 yılında, Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen, SNC şirketini satın almış ve bugün şirketin başkan ve CEO’su olarak görev yapıyor.

Fatih Özmen, Türkiye’de doğmuş ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) mühendislik eğitimi aldı. Daha sonra ABD’ye gelerek California Üniversitesi’nde (UCR) mühendislik alanında yüksek lisans derecesi kazandı. Fatih Özmen, SNC şirketinde başkan yardımcısı ve CFO (mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı) olarak görev yapıyor.

Eren Özmen ve Fatih Özmen, SNC şirketini büyüterek ABD hükümeti ve diğer müşteriler için savunma, uzay, siber güvenlik ve ulaşım alanlarında yenilikçi çözümler sunan önemli bir şirket haline getirdi. Aynı zamanda, Eren Özmen ve Fatih Özmen, Forbes dergisi tarafından dünyanın en güçlü kadınları listesinde yer aldı.

ABD’DE LİSTEYE GİREN İLK TÜRK

Eren Özmen, 2015 yılında dünyaca ünlü Forbes dergisinin hazırladığı ‘Amerika’nın Servetini Yaratan 50 Kadın’ listesinde 19’uncu sırada yer almış ve listeye giren ilk Türk olmuştu.

Nevada Üniversitesi’nde iş idaresi konusunda yüksek öğretimi bulunan ve söz konusu şirkette işe başlayan Eren Özmen, eşiyle birlikte çalıştıkları SNC’yi 1994 yılında satın almıştı. Özmen çifti şirketi çok büyüterek, ABD’nin 18 eyaletinde 15 teknoloji firmasının yanı sıra, Avrupa’da da organize olup Dornier 328 uçak firmasını satın almıştı.

Özmen çiftinin şirketi uzay rekabetinde uzay istasyonlarına kargo da taşıyacak “SNC Dream Chaser” adını verdikleri uzay araçlarıyla Elon Musk, Mark Cuban, Jeff Bezos’un ardından, dördüncü sırada girmişti.

Eren Özmen Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimi için ülkeye gitmiş.

Fatih Özmen de Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans yapmaya ABD’ye gitmiş.

SİERRA NEVADA CORPORATİON (SNC) ŞİRKETİ NEDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Sierra Nevada Corporation (SNC), 1963 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan özel bir savunma ve havacılık şirketidir. Şirketin merkezi Nevada eyaletinin Sparks şehrinde yer alıyor.

SNC, bir dizi farklı endüstride faaliyet gösteriyor. Şirket, savunma, havacılık, uzay, güvenlik, taşımacılık, enerji ve iletişim gibi alanlarda çeşitli ürünler ve hizmetler sunuyor. Bu ürünler arasında uçaklar, roketler, sensörler, iletişim ekipmanları ve savunma sistemleri bulunuyor.

SNC, özellikle Dream Chaser adlı uzay aracı projesiyle tanınıyor. Dream Chaser, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yük taşımak için kullanılabilecek bir uzay aracıdır. SNC, ayrıca NASA’nın öncelikli tedarikçilerinden biridir ve çeşitli NASA projelerinde çalışmaktadır.

SNC, 4.000’den fazla çalışana sahiptir ve dünya genelinde 20’den fazla ofisi bulunuyor. Şirket, özel sektör ve hükümet müşterilerine hizmet veriyor.