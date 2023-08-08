Pandeminin simge şirketi Zoom’dan ofise dönüş kararı

Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın sembolü haline gelen Zoom, personelinin ofise dönmesini istedi.

Sozcu.com.tr

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Pandemiyle beraber çalışma dünyasında yepyeni sistemler devreye girdi. Uzaktan çalışma artık yeni normal haline gelirken aşıların bulunması, salgının etkisini azaltmasıyla pek çok şirket de ofise dönüş kararı almaya başladı. Bu karar çalışanlar tarafından pek hoş karşılanmasa da yeni bir karar daha geldi ve uzaktan çalışmanın simgesi haline gelen Zoom da çalışanlarını ofise çağırdı.

Şirket, yapılandırılmış hibrit yaklaşımın etkili olduğuna inandığını ve bir ofisin 80 km yakınında yaşayan insanların haftada en az iki kez ofiste çalışması gerektiğini söyledi.

Stanford Üniversitesi ve diğer araştırmacılar tarafından pandemiden bu yana aylık olarak yürütülen bir ankete göre, Zoom’un genel merkezinin bulunduğu ABD’deki çalışanların yaklaşık yüzde 12’si temmuz ayında tamamen uzaktayken, diğer yüzde 29’u hibrit politikalara sahipti.

Stanford ekibi tarafından yapılan daha önceki araştırmalar, uzaktan çalışmanın İngilizce konuşulan ülkelerde daha yaygın olduğunu, Asya ve Avrupa’da çok daha az yaygın olduğunu bulmuştu.

Uzaktan çalışma konusunda çalışanlar ısrarcı olsa da Zoom da hibrit sisteme geçmeye çalışan şirketler arasına katıldı. Teknoloji firması, yeni çalışma politikasının ülkeye göre değişebileceğini ve kademeli olarak uygulanacağını söyledi. Zoom, yeni çalışma politikasının şirketin kendi teknolojilerini kullanmak, yenilik yapmaya devam etmek ve küresel müşterileri desteklemek için daha iyi bir konuma getireceğini belirtti.

Zoom, “Çalışanlarımızın ve dağınık ekiplerin birbirine bağlı ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için tüm Zoom platformunu güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Zoom, konumdan bağımsız olarak en iyi yetenekleri işe almaya devam edeceğini söyledi. Ocak ayı sonunda şirket, yarısından fazlası ABD’de bulunan yaklaşık 8.400 kişiyi istihdam ediyordu. Yakın zamanda Londra’da açtığı ofiste ise şu anda yaklaşık 200 kişi çalışıyor.

Eylül 2022’de şirket çalışanlarının yalnızca yaklaşık yüzde1’i düzenli bir şekilde ofise giderken, yüzde 75’i uzaktan yaşıyor ve geri kalanı ise hibrit bir sistemde çalışıyordu.

Yine de şirket pandemiden bu yana büyüme hızında keskin bir düşüş yaşadı. Bu yılın başlarında, çalışanlarının yüzde 15’ini işten çıkaracağını ve üst düzey yöneticilerin maaşlarında önemli kesintiler yapacağını duyurdu. Hisseleri, Ekim 2020’deki zirvede 500 doların üzerindeyken bugün her biri yaklaşık 68 dolar değerinde.

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