Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle adlı bir kuyruklu yıldızın izlediği yörünge nedeniyle ortaya çıkıyor ve gökyüzünde görsel bir şölen yaratıyor. Perseid meteor yağmuru 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 00.00 ile 04.00 arasında Türkiye'nin birçok yerinde izlenebilecek.

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Perseid meteor yağmuru bir diğer adıyla yıldız kayması, aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkede gözlemlenebilecek. Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurları arasında Nasa tarafından “yılın en iyi meteor yağmuru” olarak kabul edilen Perseid meteor yağmurunda dünya atmosferine giriş hızı saniyede 59 kilometreyi bulacak.

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Perseid meteor yağmuru 12 Ağustos 2023 ile 13 Ağustos 2023 tarihinde Türkiye saati ile 00.00 ile 04.00'te görülebilecek.

Meteor yağmurunu gözlemlemek için yapay ışıklardan uzak bir bölgede, gözlerimizi gök kubbeye çevirerek sahneye odaklanmak yeterli olacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DE İZLENEBİLİR Mİ?

Meteor yağmuru Türkiye’de 00.00 ile 04.00'te saatte 60- 100 adet izlenebilecek. Perseid gök taşı yağmurunu izlemek isteyenler şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi gerçekleştirebilir hem de çıplak gözle izleyebilir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının parçaları olan Parlak Perseidler, yılın en popüler meteor yağmurlarından biridir.

Dünya'nın her yıl kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle, Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkmaktadır.

Perseidler, her yıl temmuz sonu itibarıyla ortaya çıkıyor ve gece gökyüzünde parıldayan ışık çizgileri olarak görülüyor.

En yoğun hâlini ise ağustos ayının ortalarına doğru alıyor.

GÖKTAŞI YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Gökbilimciler, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söylüyorlar. Göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenme şansının yüksek. Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor. Perseid akıntısında yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek.