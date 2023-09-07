PS Plus için büyük zam: PlayStation Plus üyelik fiyatı 2 bin lirayı aştı

Oyunseverlerin vazgeçilmezi olan PS Plus, Türkiye'de de zamlandı. Türkiye’de yıllık üyeliği 460 lira olan PlayStation Deluxe üyeliği 2 bin 750 liraya yükseldi.

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Dünyada en çok tercih edilen oyun konsolu olan PlayStation için kullancılarının sıklıkla ziyaret ettiği PS Plus için zam duyurusu yaptı. Sony, fiyatlara zam yapacağını yayınladığı mesaj ile duyurmuştu:

“6 Eylül'den itibaren tüm avantaj planlarında PlayStation Plus 12 aylık aboneliklerinin fiyatını artıracağımızı bilmenizi istedik. Bu fiyat ayarlaması, PlayStation Plus abonelik hizmetinize yüksek kaliteli oyunlar ve katma değerli avantajlar getirmeye devam etmemizi sağlayacak.”

PS PLUS ÜYELİĞİ NE KADAR OLDU?

Zamla beraber Türkiye'de yıllık üyeliği 460 lira olan PlayStation Deluxe üyeliği yüzde 500'e yakın zamlanarak 2 bin 750 liraya yükseldi.