Reddit’ten kullanıcıların tepkisini çeken hamle

Popüler tartışma platformu Reddit'te sular durulmuyor. İşten çıkarmalar, yapay zekâya kullanıcı bilgilerini satma kararı derken şimdi de platform, sohbet ve mesajları kaldırıyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın önde gelen tartışma platformlarından biri olan Reddit, 2005’ten beri milyonlarca kullanıcısıyla internet dünyasının en dikkat çeken sitelerinden biri. Ancak platform, son zamanlarda aldığı yeni kararlarla sık sık tepki çekiyor.

Çalışan sayısını azaltan site, kullanıcı bilgilerini ve içeriklerini yapay zeka geliştiricilerine satma kararından sonra kullanıcıların geçirdikleri zamandaki düşüşle sarsılmıştı. Platform şimdi de 2023’ten önceki tüm sohbetleri ve mesajları kaldırıyor.

Reddit, haziran ayında açıkladığı gibi, yeni bir sohbet mimarisine geçiyor ve eski mesajları silmenin yeni yapıya geçişi hızlandıracağını düşünüyor.

Değişiklik 30 Haziran’da yürürlüğe girdi, ancak birçok kullanıcı günler sonra fark edebildi. Reddit, kesintiyi doğrulurken, topluluk üyelerini doğrudan bilgilendirmedi. Bu durum da bazı kullanıcıların geçmişlerini yedeklemelerini engelledi. Popüler platform, şimdi de bu yeni hamlesiyle tepkilerin odağında.

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