Robot köpek tartışma yarattı: Sadık bir dost mu, ürkütücü bir teknoloji mi?

Yapay zeka ve robot teknolojisi kimi kesimlerde korkuya ve endişelere yol açarken Çinli bir şirketin ürettiği robot köpek de tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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Dünyada gelişen robot teknolojisiyle ilgili tartışmalara köpek robot Go2 de eklendi.

Çinli Unitree Robotics firmasının ürettiği akıllı robot köpek Go2, normal bir köpeğin hareketlerini taklit edebilmesinin yanı sıra konuşuyor, dans ediyor, şarkı çalıyor, fotoğraf çekiyor ve bunları sahibinin cep telefonuna gönderebiliyor.

Uzaktan algılama teknolojisine ve akıllı konuşma sistemine sahip robot köpek, insan seslerini tanıyor, sorulara ve komutlara yanıt veriyor.

Robot köpeğin koştuğu, havada zıpladığı ve “patisiyle” sahibini selamladığı görüntüleri içeren video, tartışmalara yol açtı. Bazı kişiler, sensör yardımıyla elde ettiği bilgiler üzerinden karar bile alabilen robot köpeğin “çok ürpertici” olduğu yorumunu yaptı.



Tanıtım videosunda köpeğin ürküten bir sesle sahibine “Eve hoş geldin” demesi ve sahibinin de onu “Aferin oğlum” yanıtını vermesi birçok kişiyi rahatsız etti.

Firma ise köpeğin yapay zeka sistemi üzerinden sahibi ve çevre hakkında bilgi edindikçe kendisine has özellikler geliştirebildiğini kaydederek robot köpeğin “normal köpeklerden daha sadık” olabileceğini savundu.

1600 dolara satılan köpek, robotik teknolojisi alanında “devrim niteliğinde bir ürün” olarak nitelendi. Çinli şirket, 2021'de de Go1 isimli robot köpeği piyasaya sürmüştü.

ABD şirketi Boston Dynamics de daha önce Spot isimli dört ayaklı robotunu kullanıcıların beğenisine sunmuştu. 2020'de satışa sunulan ve daha çok sanayi alanında asistan olarak tasarlanan Spot'un fiyatı 75 bin dolar olarak açıklanmıştı.

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