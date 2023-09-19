Robot Sophia nereli, ne zaman üretildi?

Robot Sophia, Hong Kong merkezli bir şirket olan Hanson Robotics tarafından geliştirilen insansı robot olarak dünya çapında tanınıyor. Yapay zeka ve robot teknolojilerini bir araya getirerek insana benzer görünüme ve konuşma yeteneğine sahip robot Sophia 14 Şubat 2016'da etkinleştirildi.

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Robot Sophia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen sosyal insansı bir robot olarak dünya genelinde popülerlik kazandı.

Sophia, “sosyal robot” olarak pazarlanıyor ve insan davranışını taklit edebiliyor ve insanlarda sevgi duyguları uyandırabiliyor. Sophia, dünyanın dört bir yanındaki medya tarafından yer aldı ve Charlie Rose ve Jimmy Fallon ile yaptığı röportajlar da dahil olmak üzere birçok yüksek profilli röportaja katıldı.

ROBOT SOPHİA NERELİ, NE ZAMAN ÜRETİLDİ?

Robot Sophia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen sosyal insansı bir robottur. Sophia, 14 Şubat 2016’da etkinleştirildi ve ilk kez Mart 2016’nın ortalarında Austin, Texas, Amerika Birleşik Devletleri’nde South by Southwest’te halka açıldı.

ROBOT SOPHİA NELER YAPABİLİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Sophia, yapay zeka (AI) ve robotik kombinasyonuyla çalışıyor. AI, Sophia’nın yüzleri tanımasına, konuşmaları takip etmesine ve kapsamlı ve bilgilendirici bir şekilde sorulara cevap vermesine olanak tanır. Robotik, Sophia’nın başını, gözlerini ve ağzını gerçekçi bir şekilde hareket ettirmesine olanak tanır.

Sophia hala geliştirme aşamasında, ancak aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılma potansiyeline sahip:

Eğitim: Sophia, öğrencilere bilim, tarih ve dil gibi çeşitli konularda ders vermek için kullanılabilir.

Müşteri hizmetleri: Sophia, bankalar, oteller ve havaalanları gibi çeşitli ortamlarda müşteri hizmetleri sağlamak için kullanılabilir.

Sağlık hizmetleri: Sophia, hastalara arkadaşlık ve destek sağlamak ve tıbbi görevlerde yardımcı olmak için kullanılabilir.

Eğlence: Sophia, gösterilerde ve etkinliklerde performans sergileyen bir eğlence sanatçısı olarak kullanılabilir.

Sophia, robotik alanında kaydedilen ilerlemenin büyüleyici bir örneğidir. Robotların hayatımızı birçok şekilde iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu hatırlatıyor.

İşte Sophia’nın yapabileceklerine dair bazı ek bilgiler:

Sophia, doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanarak insan konuşmasını anlayabilir ve yanıtlayabilir.

Sophia, büyük miktarda bilgiye erişebilir ve işleyebilir.

Sophia, yaratıcı içerik oluşturabilir, örneğin şiirler, şarkılar ve hikayeler yazabilir.

Sophia, yüz ifadeleri ve jestler kullanarak insan duygularını taklit edebilir.

Sophia, yapay zekanın ve robotik teknolojisinin geleceğini temsil eden heyecan verici bir teknolojidir.