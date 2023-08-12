Robotlar bu testlerde insanlardan daha başarılı çıktı

Bazı web sitelerinde kullanıcıların karşısına çıkan ve ekran başında bir insan olup olmadığını anlamak için sunulan 'captcha' testlerindeki başarılarıyla botlar dikkat çekti. Artık botlar, insanlarla aralarındaki mesafeyi kapatıyor.

Sozcu.com.tr

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Web siteleri tarafından gerçekten bir insan olup olmadığınızı kontrol etmek için kullanılan “captcha” testleri, bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Testler; bozuk harfleri tanımlamayı, belirli öğeleri içeren resimlere tıklamayı veya basit toplama işlemlerini içeriyor.

Testlerin amacı ise insanlara sahte hesaplar açılmasını engellemek. Ancak bu testler zaman zaman insanlar için kafa karıştırıcı veya sinir bozucu olabiliyor. Hatta Reddit’te insanları zorlayan testlerin öne çıkarıldığı ayrı bir sayfa bile var.

Şimdi araştırmalar bu testlerin pek de başarılı olmadığını buldu. Yeni araştırma, botların performansını 14 bin testi çözmesi istenen 1400 insanınkiyle karşılaştırdı ve makinelerin sürekli olarak kazandığı ortaya çıktı.

Örneğin, insanlardan bozuk metin captcha testlerini çözmeleri istendiğinde, 9 ila 15 saniye sürdü ve zamanın yüzde 50 ila 84’ü arasında doğru cevap verdiler. Botlar ise aynı testleri bir saniyeden daha kısa sürede tamamlayarak yüzde 99,8 doğruluk elde etti.

NEDEN HÂLÂ KULLANIYORUZ?

Botların captcha’ları hızlı bir şekilde çözebildiği biliniyordu, ancak insanlarla çok az karşılaştırma yapılmıştı. Çalışmanın ortak yazarlarından biri olan California Üniversitesi’nden Profesör Gene Tsudik, “Çalışmada, çoğu insanın botlardan daha yavaş olduğunu güvenle söyleyebiliriz. Bu yeni bir sonuç. Asıl soru şu: Neredeyse evrensel olarak sevilmeyen, bu kadar pahalıya mal olan (özellikle boşa harcanan insan zamanı açısından) ve botlara karşı etkisiz olan bir teknolojiyi neden hala kullanıyoruz?” diyor.

Tsudik, bu durumun nedeni olarak Google’ın da dahil olduğu captcha sağlayıcılarının hizmetlerini satarak ciddi para kazandıklarını öne sürüyor.

Tsudik ve ekibi, en popüler 200 web sitesine baktı ve 120 tanesinin captcha testlerini kullandığını gördü. Tsudik, “Bugün insanların makinelerden daha iyi, hızlı gerçekleştirdiği faaliyetler için bazı yeni fikirler bulabiliriz. Ancak, captcha’larda olduğu gibi, sonunda robotların kazanacağı bir silahlanma yarışı başlayacak” diyerek sonuçları yorumladı.

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