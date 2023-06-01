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Rusya’dan WhatsApp’a para cezası

Rusya'da bir mahkeme, yasaklı içerik bulunan bir konuşma odasını silmediği gerekçesiyle WhatsApp'a 3 milyon ruble (yaklaşık 37 bin dolar) para cezası verdi.

Sozcu.com.tr
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Rusya’dan WhatsApp’a para cezası

Başkent Moskova’daki bir mahkemede görülen davada, WhatsApp üzerinden bir antidepresanın yasa dışı şekilde satıldığının tespit edildiği belirtildi.

Rusya’daki ilgili makamların talebine rağmen WhatsApp’ın söz konusu grubu silmemesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, WhatsApp’a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Böylelikle WhatsApp’a Rusya’da ilk defa yasaklı içeriği silmediği gerekçesiyle para cezası verilirken, şirkete daha önce de farklı gerekçelerden ötürü para cezaları kesilmişti. (AA)

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