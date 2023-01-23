Samanyolu’nun yeni bir görüntüsü yayınlandı: 3 milyardan fazla yıldız bir arada

Samanyolu'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. 3,32 milyar gök cismini tek bir karede toplayan görüntü, Şili'deki Cerro Tololo Amerikalar Arası Gözlemevi'ndeki (CTIO) bir karanlık enerji kamerasıyla çekildi.

Sozcu.com.tr

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Gökyüzüne bakıldığında insan gözünün görebileceği yıldız sayısı ne yazık ki oldukça az. Bilim insanları bunu; okyanusun sadece bir damlasını görebilmek olarak yorumluyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle teleskoplar sayesinde evrenle ilgili daha ayrıntılı görüntüler ortaya çıkartılıyor.

Son olarak Samanyolu’na ait bir görüntü dikkat çekti; görüntüde 3,32 milyar gök cisminin olduğu belirtiliyor.

Fotoğraf, son iki yıldır böyle bir görüntü için gece gökyüzünü izleyen Şili’deki Cerro Tololo Amerikalar Arası Gözlemevi’ndeki (CTIO) teleskoptan bir karanlık enerji kamerasıyla çekildi. .

Görüntü, 2017’de yapılan ve 2 milyar nesneyi tek bir fotoğrafa sığdırabilen önceki bir çalışmaya dayanıyor. Bu güncellenmiş çekimin, bilinen evrenin sadece yüzde 6,5’ini içeriyor olması ise ayrıca dikkat çekiyor.

Fotoğraf, tüm gök cisimlerinin tam panoramik bir çekimi. Ayrıca araştırmacılar, görüntü sayesinde bir zamanlar yıldız zannedilen şeylerin aslında küçük uzak galaksiler olduğunu da belirledi.

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