Sanatçıların seslerini taklit eden yapay zekâ iki devi pazarlığa oturttu

Google ve Universal Music, yapay zekânın ortaya çıkardığı sahte sesler için pazarlığa oturuyor. Sanatçıların seslerini taklit edebilen yeni teknoloji, büyüyen bir tehdit olarak görülüyor.

Sozcu.com.tr

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Yapay zekâ teknolojisi, özellikle yaratıcı endüstrileri tehdit etmeye devam ediyor. Hollywood’da grevle karşılanan yazar ve oyuncuların işlerini ellerinden alma yolunda ilerleyen teknoloji, müzik dünyasında da sanatçıların seslerini taklit ederek eleştirilerin nedeni oldu.

Şimdi Google ve Universal Music gibi iki büyük şirket yapay zekâ tarafından üretilen şarkılarda sanatçıların seslerini lisanslamak için görüşmeler yapıyor.

Üretken yapay zekânın yükselişiyle sanatçıların seslerini veya şarkı sözlerini genellikle onların rızası olmadan taklit edebilen “deepfake” şarkılarda bir artış yaşandı.

Frank Sinatra’nın sesi hip-hop şarkısı “Gangsta’s Paradise”ın bir versiyonunda kullanılırken, Johnny Cash’in sesi “Barbie Girl”de kullanıldı. PluggingAI adlı bir YouTube kullanıcısı da ölen rapçiler Tupac ve Notorious BIG’in seslerini taklit eden şarkılar sunarak dikkat çekiyor.

Yapay zekânın müzik endüstrisinde sorun olması ise bu yılın başlarında, Drake ve The Weeknd’in seslerini taklit eden yapay zekâ yapımı bir şarkının internette viral hale gelmesiyle dikkatleri çekti.

Universal Music genel danışmanı Jeffrey Harleston geçen ay ABD’li milletvekillerine “Bir sanatçının sesi geçim kaynaklarının ve kamusal kişiliğinin en değerli parçası ve ne şekilde olursa olsun onu çalmak yanlış” dedi.

Müzik yöneticileri, yapay zekâ tarafından üretilen şarkıların yükselişini, kullanıcıların oluşturdukları videolara müzik olarak popüler şarkılar eklemeye başladıkları YouTube’un ilk günlerine benzetiyor. Müzik endüstrisi, telif hakkı ihlali konusunda YouTube ile yıllarca mücadele etti ve iki taraf kullanıcı tarafından oluşturulan bu videolar için müzik endüstrisine yılda yaklaşık 2 milyar dolar ödeyen bir sistem kurdu.

Nisan ayında Universal Music, akış platformlarını yapay zeka hizmetlerinin şarkılarını izinsiz veya ödemesiz olarak çalmasını engellemeye çağırdı. Küresel müzik pazarının yaklaşık üçte birini kontrol eden şirket, Spotify ve Apple’dan yapay zeka teknolojisini eğitmek için kullanan geliştiricilerin müzik kataloğuna erişimini kesmelerini istedi.

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