Sıcak havalara dikkat! Telefonunuzu öldürebilir

Sıcak havalar telefonları da olumsuz etkiliyor. Yüksek ısı Android telefonları ve iPhone'ları tehdit ediyor. Peki telefonunuzu bu durumdan nasıl koruyabilirsiniz?

Sozcu.com.tr

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Bu yıl yaz ayları dünyanın pek çok ülkesinde oldukça zorlu geçiyor. Bir tarafta orman yangınları yaşanırken bir tarafta da yüksek sıcaklıklar yüzünden fenalaşan ve hatta hayatını kaybedenlerin haberleri geliyor.

Sıcak hava, hayati tehlikeler yaratırken ayrıca artık vazgeçilmezlerimizden biri olan akıllı telefonları da olumsuz etkiliyor. Pek çok telefon yaşanan yüksek sıcaklıklarla beraber ömrünü tüketebiliyor.

Özellikle sıcak yaz günlerinde iPhone veya Android cihazlarınızda, sıcaklığın telefonunuzu çalıştıramayacak kadar yüksek olduğunu söyleyen bir uyarı ile karşılaşmışsınızdır. Bunun nedeni ise hem iPhone’lar hem de Android’ler şarj olurken, özellikle de fişe takılıyken kullanıldığında ısınmaları. Bu duruma bir de ortam ısısı eklenince, pil darbe alıyor.

The Wall Street Journal da bu cihazların bu tip koşullardan nasıl etkilendiğini bir test ile ortaya koyuyor.

SICAKLIK NEDEN TELEFON İÇİN TEHLİKELİ?

The Wall Street Journal’ın yaptığı testte ısı lambasının altına iPhone 13 Pro ve Galaxy S23 Ultra koyuluyor. iPhone 13 Pro ve Galaxy S23’ün aşırı ısınma uyarısı vermesinin yaklaşık 7 dakika sürdüğü görülüyor. Sırasıyla 58 derece ve 53 derece sıcaklığa ulaşıyorlar. Samsung telefon, uygulamaları otomatik olarak kapatmaya başlarken, iPhone ise kullanıma izin vermiyor.

Ayrıca Isı lambasının altındayken video kaydetmek, çok daha erken uyarı mesajlarına neden olabilir. Çünkü iPhone’ların ve Android’lerin 35 derecenin altındaki ortamlarda çalışması beklenir. Ancak işlemci yoğun görevler gerçekleştirirken içeriden de ayrı bir ısı gelir.

Deneyde pil de dikkat çeken bir performans sergiliyor. Örneğin, hızlı şarj, pilin eskimesine karşı koruma amaçlı bir yazılım sayesinde ısı arttıkça yavaşlıyor.

Ne olursa olsun, fazladan ısı pil için iyi değil. Isı kimyasal reaksiyonları hızlandırır ve sonuç olarak pil daha erken ölür. Başka bir deyişle, uzun süreli ısıya maruz kalma pilin daha hızlı bozulmasına neden olur.

İster akıllı telefonda ister pille çalışan farklı bir cihazda olsun, ısı pilin bir numaralı düşmanıdır.

Bu nedenle, yapılabilecek en kötü şey iPhone veya Android telefonunuz şarj olurken güneşin altında kullanmak olacaktır. Örneğin; iPhone telefonunuz arabanıza bağlıyken, yaz sıcağında navigasyon uygulamalarıyla dolaşmak telefonunuza zarar verebilir.

NE YAPABİLİRSİNİZ?

Akıllı telefon fiyatları artmışken, artık yeni bir telefon almak eskisinden çok daha zor bir hal almışken telefonunuzu sıcak havalara karşı nasıl koruyabilirsiniz?

Şarj olurken telefonunuzun kılıfını çıkarabilirsiniz.

Uçak modunu açabilir ve şarj verimliliğini artırabilirsiniz.

“Optimize Edilmiş Pil Şarjı” özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Telefonunuzu gece rutin olarak şarj ediyorsanız, örneğin iPhone’unuz programınızı öğrenir ve yüzde 80’e ulaştığında şarj etmeyi durdurur. Birkaç saat sonra kaldığı yerden devam eder, böylece tam şarjla uyanırsınız. Sıcaklık da geceleri çok daha düşüktür.

Alternatif olarak yaz aylarında elektronik cihazları serin tutabilen birkaç termal çanta ya da telefon fanı kullanmak da bir seçenek.

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