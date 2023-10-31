Siemens ile Microsoft işbirliği yapacak

Alman teknoloji şirketi Siemens ile ABD’li Microsoft üretimde insanlar ve makineler arasındaki işbirliği için yapay zeka (AI) konusunda bir proje üzerinde anlaştı.

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Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Siemens ve Microsoft'un robotları ve diğer otomasyon sistemlerini yapay zeka yardımıyla çok daha hızlı programlamayı amaçlayan ” “Siemens Endüstriyel Yardımcı Pilot Programında” (Siemens Industrial Copilot) birlikte çalışacakları belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu program şirketlerin imalat, altyapı, ulaşım ve sağlık sektörlerinde üretken yapay zekâyı kullanmak için birlikte çalışmasını sağlayacak.” denildi.

Bu sayede hataların ortadan kaldırılması ve simülasyon sürelerinin kısaltılmasının mümkün olacağının belirtildiği açıklamada, “Birkaç hafta sürecek bir süreç sadece birkaç dakikaya iniyor” ifadesi yer aldı.

Siemens’in otomasyon ve süreç simülasyon teknolojisi “Siemens Xcelerator” Microsoft uygulamalarını da içerecek şekilde genişletilecek.

Siemens Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Roland Busch, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu teknoloji, şirketlerin tasarım, geliştirme, üretim ve nihayetinde tüm operasyonlarında devrim yaratma potansiyeline sahip. İnsan-makine işbirliğini daha yaygın hale getirmek, mühendislerin kod geliştirmeyi hızlandırmasına, yenilikçiliği artırmasına ve vasıflı işgücü eksikliklerinin üstesinden gelmesine imkan tanır.” ifadelerini kullandı.

Alman otomotiv tedarikçisi Schaeffler, “Copilot “un geliştirme aşamasındaki ilk kullanıcılarından birisi olduğu ve yakında üretimde kullanmayı planladığı da açıklamada yer aldı. (AA)

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