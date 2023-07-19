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Şirketlerin üçte biri işe alımlarda yapay zeka kullanıyor

Belçika'daki şirketlerin personel alımında giderek daha fazla yapay zeka kullandığı, şirketlerin üçte birinin yapay zekayla işe alım yaptığı bildirildi.

Sozcu.com.tr
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Şirketlerin üçte biri işe alımlarda yapay zeka kullanıyor

İnsan kaynakları şirketi Manpower tarafından yapılan araştırmaya göre, Belçikalı 100 şirketten yaklaşık 30’u yeni personel alımında yapay zeka kullanırken bu oranın yakında yüzde 50’yi bulması bekleniyor.

Araştırma için Belçika’da görüşülen 510 işverenin yüzde 10’u uzun süredir yapay zeka kullandığını, yüzde 21’i yakın zamanda bu uygulamaya geçtiğini belirtti.

Şirketlerin yüzde 18’i de 12 ay içinde yapay zeka uygulamalarına geçeceğini bildirdi.

Şirketler, özgeçmişlerin elenmesinden ilk mülakatlara kadar işe alım aşamalarında yapay zeka robotları kullanıyor.

Manpower yöneticisi Sebastien Delfosse, araştırma hakkındaki açıklamasında, “Belçikalı işverenler teknolojinin avantajını fark etti. İşverenlerin sadece yüzde 15’i yapay zekanın işe alımlarda olumsuz etkisi olacağını düşünüyor” dedi.

Şirket yöneticilerinin birçoğu, yapay zeka kullanımının işsizliğin artmasına yol açacağı endişelerini ise reddetti. Araştırmaya katılanların yüzde 15’i bu teknolojinin gelecek 2 yılda personel sayısını düşüreceğini söylerken, yüzde 49’u yapay zekanın yeni işler yaratacağını savundu. (AA)

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