Sosyal medyada savaş hamlesi: Yüzlerce hesap silindi

Elon Musk'ın sahibi olduğu, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X, Filistin-İsrail savaşı sonrası "yalan haber" eleştirileri üzerine harekete geçti.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya platformu X, Hamas’la bağlantılı yüzlerce hesabı sildiğini açıkladı.

Şirketin bu adımı, Hamas’ın İsrail’e düzenlediği kanlı baskın sonrası sosyal medyada yayılan dezenformasyon ve yalan haberlerle ilgili eleştirilerin ardından geldi. AB, Elon Musk’ın sahibi olduğu X’e dezenformasyonla mücadele için 24 saat süre vermiş ve birliğin internet kurallarına uyulmasını istemişti.

X CEO’su Linda Yaccarino, şirketin platformdaki yanlış bilgilerin tespiti için hızla harekete geçtiğini, kamu güvenliği için önlemleri artırdıklarını söyledi. Şirketin, platformdaki bazı hesapların askıya alınması yönündeki çağrılara uyarak birçok hesabı kapattığı belirtildi.

AB, Facebook’un sahibi olan Meta şirketine de benzer bir uyarıda bulunmuştu. Birçok kişi, Hamas’ın İsrail’e saldırısı sonrası sosyal medyanın yalan haberle mücadelede başarısız olduğunu savunmuştu.

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