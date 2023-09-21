SÖZCÜ WhatsApp Kanalı açıldı

Bünyesinde Instagram, Facebook ve Messenger'ı da bulunduran Meta, haberleşme platformu WhatsApp üzerinde Kanal isimli hizmetini kullanıma açtı. Sözcü.com.tr, WhatsApp Kanalı açtı. Sözcü.com.tr'yi takip ederek son dakika haberlere anında erişebilirsiniz.

Sozcu.com.tr

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WhatsApp Kanallar, Türkiye’de de hizmet vermeye başladı… İnsanları, kurumları, spor kulüplerini, sanatçıları takip edebileceğiniz bu platformda Sözcü.com.tr de hesap açtı.

Kişisel mesajlaşmaların aksine, WhatsApp kanallarda, kullanıcılar gönderilen mesaj ve linklere cevap yazamıyor fakat emoji kullanarak tepki gösterebiliyor ve en çok etkileşim alan paylaşımları görebiliyor.

NASIL ABONE OLABİLİRSİNİZ?

Eğer bu yazıyı mobil web tarayıcıdan ya da uygulamadan okuyorsanız bu linke tıklayarak abone olabilirsiniz.

Eğer bu yazıyı masaüstü bilgisayarınızdan okuyorsanız, aşağıdaki QR kodu tarayarak linke ulaşabilirsiniz. Bu link sizi kanala yönlendirecek.

Eğer WhatsApp hesabınızda Kanallar’ı göremiyorsanız, uygulamanızı güncelleyin.

Sözcü.com.tr’nin kanalına katıldıktan sonra bildirimleri almak için ekranın üzerindeki çan işaretini tıklayın. Bunu istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

Kanal üzerinden haberler, fotoğraflar, videolar ve anketler paylaşılabilecek.

Kanallar, “Güncellemeler” ekranının altında yer alırken, iPhone’larda bu bölüm Sohbetler, Topluluklar, Aramalar, Ayarlar kısmının yer aldığı en altta bulunuyor. Android telefonlarda ise ekranın üzerinde görülüyor.

TELEFONUNUZ GÖZÜKMEYECEK

Sözcü.com.tr’nin kanalını takip ederseniz, hesabı yöneten adminin iletişim bilgilerine erişemeyeceğiniz gibi güvenlik gerekçeleriyle sizin iletişim bilgileriniz de kimseyle paylaşılmayacak.

WhatsApp Kanal’daki mesajlar 30 gün saklı tutulduktan sonra silinecek.

Meta, Kanalları ilk olarak Haziran ayında duyurmuş ve Singapur ve Kolombiya’da denemelere başlamıştı. Geçen hafta ise Türkiye’nin de dahil olduğu 150 ülkede kullanıma açmıştı.

‎WhatsApp’ta SÖZCÜ kanalını takip edin:

https://whatsapp.com/channel/0029Va4YzTE2f3ET2TGbx01k