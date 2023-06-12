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SpaceX, 52 Starlink uydusu daha fırlattı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon-9 adlı roketiyle 52 Starlink uydusunu uzaya gönderdi.

Sozcu.com.tr
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SpaceX, 52 Starlink uydusu daha fırlattı

United Press International’ın (UPI) haberine göre, uyduları yörüngeye konuşlandıracak Falcon-9 roketi, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu’ndan yerel saatle 03.10’da fırlatıldı.

Fırlatılan 52 uydu, dünyada 1,5 milyon kullanıcıya yüksek hız ve düşük gecikmeli geniş bantlı internet sağlayan 4 binden fazla Starlink uydusuna katılacak.

Görevini tamamlamasının ardından, Atlantik Okyanusu’ndaki “Just Read The Instructions” adlı insansız gemiye başarıyla iniş yapan roket, SpaceX’in bu yılki 39. ve Falcon 9’un ise şimdiye dek 230. görevini gerçekleştirdi. (AA)

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