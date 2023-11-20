Steam ne zaman, saat kaçta dolara geçiyor? Fiyatlar TL’den dolara dönüşecek…

Steam, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 25 ülke ve bölgede değişikliğe giderek 20 Kasım Pazartesi gününden itibaren, satışlarda kullanılan para biriminde dolara geçiyor. Saat kaçta fiyatlar TL yerine dolar olacak açıklanmadı ancak mağazanın gece yarısından sonra fiyatları güncellemesi bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dijital video oyunu dağıtımı platformu olan Steam, Türk Lirası desteğini kaldırıyor. Türkiye’deki Steam mağazası USD kullanmaya başlayacak. Bu değişikliğe, toplam 25 ülke ve bölgede Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika için bölgesel yeni fiyatlar eşlik edecek.

STEAM DOLARA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GEÇİYOR?

Steam uygulamasında 20 Kasım'dan itibaren Türkiye’de (ilave 25 ülke/bölge) tüm ödemeler dolar olacak. Dolara saat kaçta geçecek henüz açıklanmadı ancak gece yarısı 01.00 ile 03.00 saatleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

STEAM DOLARA GEÇİYOR

Geçtiğim haftalarda Steam tarafından yapılan açıklamaya göre kararın nedeni kurdaki oynaklık olarak gösterilirken “Steam, 20 Kasım'dan itibaren Arjantin ve Türkiye'deki satışlarda kullanılan para birimini dolar olarak değiştirecek” dendi.

Steam tarafından yapılan açıklamada alınan kararın kur oynaklığı sebebiyle alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Arjantin ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan döviz kuru oynaklığı, oyun geliştiricilerinin oyunları için uygun fiyatları seçmelerini ve güncel tutmalarını zorlaştırdı. Geliştirici buluşmalarımızda ve sohbetlerimizde bunu yüksek sesle ve net bir şekilde duyduk.

Buna ek olarak, sürekli döviz dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar nedeniyle Steam ödeme yöntemlerini bu ülkelerde çalışır durumda tutmakta zorlandık. Bu nedenden dolayı 20 Kasım'dan itibaren Arjantin ve Türkiye başta olmak üzere (ilave 25 ülke/bölge) tüm ödemeler dolar olacaktır.”

STEAM’İN DOLARA GEÇİŞ YAPACAĞI ÜLKELER HANGİLERİ?

Orta Amerika

Belize

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nikaragua

Panama

Güney Amerika

Arjantin

Bolivya

Ekvador

Guyana

Paraguay

Surinam

Venezuela

MENA-USD Bölgesi

Orta Doğu

Bahreyn

Mısır

Irak

Ürdün

Lübnan

Umman

Filistin

Türkiye

Yemen

Kuzey Afrika

Cezayir

Libya

Fas

Tunus

Sudan