Stephen Hawking hakkında pek bilinmeyen 10 ilginç gerçek

Kara delikler ve evrenin kökeni üzerine yürüttüğü çalışmalarıyla tanınan dünyaca ünlü İngiliz fizikçi, astronom ve teorisyen Stephen Hawking'e, bugün 8 Ocak'taki doğum günü dolayısıyla uluslararası kamuoyu övgü yağdırırken hakkında az bilinen bazı bilgiler de hayranlarıyla paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin Oxford şehrinde doğan ve 2018 yılında 76 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking, 21 yaşında konan motor nöron hastalığı teşhisi sonucunda tekerlik sandalyeyle hayatına devam etmek durumunda kaldı.

Oxford Üniversitesi’nden mezun olan Hawking, hastalığına rağmen bilimsel araştırmalarda aktif oldu ve fizik alanına önemli katkılar sağlamaya devam etti. Evrenin kökeni hakkında “Big Bang” teorisi olarak bilinen bir teori geliştirdi ve kara delik çalışmalarına önemli katkılarda bulundu.

Hawking, evrenin kökenine ilişkin kuantum teorisi araştırmaları konusundaki çalışmalarıyla da biliniyordu. Ayrıca kuantum mekaniği çalışmalarına ve fizik yasalarının birleştirilmesine önemli katkılarda bulundu.



Stephen Hawking, evren hakkında çığır açan keşifler yapan dünyanın en ünlü bilim insanlarından biriydi. İşte UNB’nin haberine göre, birçok kişi için büyük bir ilham kaynağı olan Hawking hakkında daha önce duymamış olabileceğiniz, daha az bilinen 10 gerçek…

ORTALAMA ÜSTÜ BİR ÖĞRENCİYDİ

Okulunda olağanüstü akademik sonuçları yoktu ve sınavlarda her zaman ortalama notlar aldı. Öğretmenleri, gelecekte çok ünlü biri olacağı konusunda çok iyimserdi. Çocukluğunda ona “Einstein” deniyordu.



OXFORD KÜREK TAKIMINDA YER ALDI

Stephen Hawking, çocukluğunda sık sık depresyon geçirdi. Biyografi yazarı Kristine Larsen’e göre Hawking’in okulda pek arkadaşı yoktu. Oxford’daki 1. yılında bile yalnızlık çekti. Bu mutsuz durumdan kurtulmak için üniversitenin kürek takımına katıldı. Fiziksel olarak zayıf olduğu için işi ipi tutmaktı. Takımda çok popüler oldu. Herkes ona “cesur” derdi.

UZAY YOLCULUĞU DENEYİMİ

Hawking 65 yaşındayken sıfır yerçekimini deneyimlemek için özel olarak tasarlanmış bir uçağa bindi. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Zero Gravity Corporation, herkesin Dünya’dan uzay yolculuğunu belirli bir miktar para karşılığında deneyimlemesine izin veren özel bir hizmete sahip. Ancak ünlü bilim insanı hobi olarak seyahat etmiyordu. Asıl amacı, insanları uzay konusunda daha hevesli kılmaktı.

UZAYLILARIN VARLIĞINA OLAN İNANÇ

Hawking, zeki uzaylıların varlığını asla reddetmedi. 2008 yılında NASA’nın 50. yıl dönümü için düzenlenen bir etkinlikte, uzaylıların varlığını çok güçlü gerçekler ve verilerle destekledi.



BİYOLOJİYİ SEVMİYORDU

Hawking çocukluğundan beri matematiği severdi. Ancak babası Hawking’in tıp okumasını istiyordu. Ama biyolojiyi hiçbir zaman çok ciddiye almadı. Matematiğe karşı güçlü bir arzusu olmasına rağmen, ana dal olarak fiziği seçti çünkü matematik Oxford’da ana dallardan biri değildi.

KARA DELİK İDDİASI

Hayatında bir kez iddiayı kaybetti. Bu da karadelikle ilgili en sevdiği konuydu. 1997’de, başka bir fizikçi olan John Preskill ile kara deliklerin kozmolojisi hakkında gayri resmi bir iddiaya girdi. Preskill, Hawking’in kara deliğin kökeni ve özellikleri hakkındaki fikirlerine biraz karşı çıktı. Daha sonra bu iki fizikçi birbirleri üzerine bir çeşit iddiaya girdiler. Daha sonra, 2004 civarında bir seminerde Hawking, teorisinin eksikliklerini kabul etti ve iddiayı kaybettiğini açıkça itiraf etti.

ÇOCUK KİTABI YAZARIYDI

Hawking ile ilgili bir başka şaşırtıcı gerçek de, onun çocuk romanları yazarı olmasıdır. Çocuk bilim kurgu romanı “George’s Secret Key to the Universe”ü kızı Lucy Hawking ile birlikte yazdı. 2007 yılında yayınlanan bu kitabın hikayesi, George adında teknoloji aşığı bir genci konu alıyor.

HAYATINI TEHDİT EDEN ENFEKSİYON

1985’te Hawking, hayatını tehdit eden ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaştı. Sonuç olarak, onu konuşamaz hale getiren acil bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı. İletişim kurmada ona yardımcı olması için, onun adına “konuşabilen” ve yalnızca yanağındaki bir kası hareket ettirerek çalıştırabildiği özel bir bilgisayar sunuldu.

OYUNCULUK MACERASI

2012’de Hawking, Amerikan sit-com’u “The Big Bang Theory” dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Dizinin beşinci sezonun 21. bölümünde bir konferans verirken görüldü.

İKİ YILLIK YAŞAM SÜRESİ

Hawking’e motor nöron hastalığı teşhisi konduğunu herkes biliyor. Genellikle, bu hastalığı olan bir hasta, tanı konulduktan sonra beş yıl yaşayabilir. Doktorlar ise ona iki yıl yaşayacağını söylediler. Ancak Hawking, hastalıktan 50 yıldan fazla bir süre boyunca hayatta kaldı. Çeşitli tedaviler sayesinde yaşadı ve bilim için çalışmaya devam etti.

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