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Super Mario 27 yılın ardından geri dönüyor

Super Mario, Nintendo'nun sevilen video oyununun ilk kez piyasaya sürülmesinden 27 yıl sonra yeniden sevenleriyle buluşacak.

Sozcu.com.tr
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Super Mario 27 yılın ardından geri dönüyor

Teknoloji devi Nintendo, eski Super Mario RPG (rol yapma) oyununun 17 Kasım’dan itibaren herhangi bir Nintendo Switch’te oynanabileceğini açıkladı.

1996 yılında piyasaya sürülen oyun, serinin Peach, Bowser ve Mario gibi klasik karakterlerini içeriyor. 

İlk olarak, var olan ilk Nintendo konsollarından biri olan retro Super Nintendo Entertainment System (SNES) üzerinde ortaya çıktı.

Nintendo, Super NES’te yayınlanan Super Mario RPG’nin yeni grafiklerle elden geçirildiğini söyledi.

Super Mario RPG, seride ekranda 3 boyutlu bir ortamda hayat bulan ilk oyunlardan biriydi. Super Mario Bros’un macera tabanlı oyununun aksine, RPG versiyonu, karakterlerin özel öğeler ve saldırılar kullanarak sıra tabanlı dövüşe katıldığını gördü.

Yine de Super Mario RPG, bu yıl Switch’e gelen tek Mario oyunu değil. Super Mario Bros Wonder da 20 Ekim’de Princess Peach, Princess Daisy ve Yoshi karakterleriyle mağazaya geliyor.

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