Tam 39 milyon yaşında: Dünyanın en ağır hayvanının fosili bulundu

Bilim insanları, şimdiye kadar yaşamış en ağır hayvanın yakın zamanda Peru'da keşfedilen eski devasa bir balina olabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Peru’da son on yılda bir zamanlar sular altında kalan bir bölge olan Ica çölünde Perucetus colossus veya “Peru’dan gelen devasa balina” adlı yeni türün devasa fosilleri üzerine çalışma devam ediyor.

Keşif, 2 Ağustos Çarşamba günü Nature dergisinde açıklanırken “Ağır bir erken dönem balinası omurgalı morfolojisinin sınırlarını zorluyor” başlıklı makaleye göre, araştırmacılar antik hayvanın 94 ila 375 ton arasında bir ağırlığa ve 20 metre uzunluğunda bir gövdeye sahip olduğunu hesapladılar.

Almanya, Stuttgart’taki Devlet Doğa Tarihi Müzesi’nde paleontolog olan çalışma yazarı Eli Amson, Perucetus colossus’un “muhtemelen şimdiye kadarki en ağır hayvan” olduğunu, ancak “büyük olasılıkla şimdiye kadarki en uzun hayvan olmadığını” söyledi.

Bu doğrulansaydı, Peru balinası en büyüğü yaklaşık 200 ton olan mavi balinadan en üst sırayı alacaktı. Mavi balina da 30 metreden fazla uzunluğuyla ilk sırada yer alıyor.

Lima’daki San Marcos Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi’nden Mario Urbina, kemikleri ilk olarak on yıldan uzun bir süre önce keşfetti ve uluslararası bir ekip, onları Peru çölündeki zengin deniz fosilleriyle bilinen dik, kayalık bir yamacın kenarından çıkarmak için yıllarını harcadı.

Paleontologlar şimdiye kadar balinadan 13 omur, dört kaburga ve bir kalça kemiği buldular.

İtalya’nın Pisa Üniversitesi’nden bir paleontolog olan çalışma yazarı Alberto Collareta da, bulunan fosillerin 39 milyon yaşında olduğunu ve “şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeye benzemediğini” söyledi.

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