Tarımı mümkün kılan bio-kapsüllerle Mars’ta yaşamı olanağı

Bitkilerin Dünya'daki zorlu koşullarda hayatta kalmasına yardımcı olmak ve Mars'ta mahsul elde edilmesine olanak sağlamak için tasarlanan tarım kapsülleri büyük ilgi görüyor.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da büyüyen girişimci ve bilim insanı Barbara Belvisi’nin kurduğu ve CEO’su olduğu Interstellar Lab, diğer gezegenlerde yaşamı destekleyebilecek şişme kapsüller inşa ediyor.

2018 yılında kurulan şirket, ister Dünya’da ister yörüngede ister diğer gezegenlerin yüzeyinde “yaşam için mükemmel iklim ve atmosferik koşulları yaratmayı” hedefliyor.

Interstellar Lab’ın ilk ürünü olan BioPod; sıcaklığın, nemin, havadaki oksijen ve karbondioksit içeriğinin dikkatle izlenebildiği ve kontrol edilebildiği şişirilebilir bir kubbe. Tamamen beyaz dış yüzeyi ve şeffaf çatısı bulunan kapsül için Belvisi, “Bu, son derece gelişmiş, otonom bir sera” diyor.

BioPod’un kara versiyonu, çevreyi kontrol etmek için elektronik ve hidrolik ekipmanlarla doldurulmuş, bir teknenin gövdesine benzeyen kompozit bir tabandan oluşuyor.

İçerisi topraksız bitki yetiştirmek için uygun ekipmanlarla donatılmış. Suyu geri dönüştürebiliyor ve güneş ışığı da filtreleniyor. Bir algoritma, bitki büyümesini optimize etmek için koşulları izleyip düzenliyor.

NADİR BİTKİLERLE TEST YAPILIYOR

Interstellar Lab şu anda Paris yakınlarındaki deposunda inşa ettiği tam ölçekli bir prototip üzerinde çalışıyor. Ayrıca Madagaskar vanilyası gibi nadir, yetiştirilmesi zor bitkilerle de testler yapılıyor.

Yetiştiriciler tohumları dünyanın dört bir yanına potansiyel olarak sürdürülemez yollarla göndermek yerine, doğal ortamını kapalı bir muhafaza içinde yeniden yaratarak, bitkiyi ihtiyaç duyulan yere daha yakın bir yerde yetiştirebilirler.

Şirket, BioPod’un su kullanımını yüzde 98, enerji ihtiyacını 20 kat azaltabileceğini ve verimi artırabileceğini iddia ediyor.

Şu an ön siparişleri alan firmaya, talepler, tedarik zincirleri baskı altında olan gıda tedarikçilerinden, kozmetik şirketlerinden ve ilaç firmalarından geliyor.

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