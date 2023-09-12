Teknoloji dünyası altüst olabilir… Google davası bugün başlıyor

ABD Adalet Bakanlığının, tekelleşmeye gittiği gerekçesiyle Google'a açtığı, ülkedeki çeyrek yüzyılın en büyük "antitröst" davasının duruşması bugün başlıyor. Dava sonunda teknoloji dünyasında her şey değişebilir.

Sozcu.com.tr

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Google, 25. yaş gününde büyük bir mücadeleye hazırlanıyor. Üstelik, Adalet Bakanlığı Google'a karşı açtığı davada başarılı olursa, bu durum internette radikal bir değişime de neden olabilir. Merakla beklenen dava ise bugün başlıyor.

Dava kapsamında federal avukatlar ve eyalet başsavcıları, önümüzdeki 10 hafta boyunca Google’ın, arama motorunu çok sayıda cihazda varsayılan seçenek olarak belirleyerek pazarı kendi lehine çevirdiğini kanıtlamaya çalışacak.

Dava süresince Google’ın ana kuruluşu Alphabet’in üst düzey yöneticilerinin yanı sıra diğer teknoloji şirketlerinden yöneticilerin de ifade vermesi bekleniyor. İfade vermesi beklenen isimler arasında Alphabet Yöneticisi Sundar Pichai de bulunuyor. Ayrıca mahkeme belgeleri Apple İnternet Yazılım ve Servislerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue’nin de kürsüye çağrılabileceğini gösteriyor.

1998’DEN BU YANA EN BÜYÜK ANTİTRÖST DAVASI

Aslında şirket, 20 Ekim 2020'de ABD hükümeti Google'ı, tekel olmakla suçlanmıştı. Hükümet, Google'ın arama motorunu kendi platformlarında varsayılan hale getirmek için telekomünikasyon ve cihaz üreticileriyle anlaşmalar yaparak rekabete yasa dışı bir şekilde zarar verdiğini ve arama hizmetinde yüzde 80 veya daha yüksek bir pazar payına sahip olmasını sağladığını ileri sürmüştü.

Ve nihayet iddialar hukuki olarak değerlendirilmek üzere mahkemeye taşındı. Söz konusu davanın, ABD’de 1998’de Microsoft’a açılan davanın ardından en büyük “antitröst” davası olması ise dikkat çekiyor.

ANTİTRÖST YASASI NEDİR?

Antitröst yasası, teşebbüsler arasındaki rekabeti düzenler. Rekabete aykırı anlaşmaları ve var olunan piyasayı tekeline alan veya tekelleştirmeye çalışan tek taraflı davranışları yasaklar.

ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak’ta yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google’a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde “antitröst” davası açıldığı bildirilmişti.

Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google’ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

HAKİMİYETİNİ KULLANIYOR, RAKİPLERİ ENGELLİYOR

Son 15 yılda Google’ın, satın almalar yoluyla rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı ifade edilen açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.

Açıklamada, Google’ın bu faaliyetleriyle sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti. (AA)

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