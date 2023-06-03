Teknolojik cihazlarınızın ömrünü uzatacak 5 tavsiye

Uzmanlar uyardı: Teknolojik cihazlarını öldürmek istemeyenler için 5 önemli tavsiye...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Teknolojik cihazlar artık olmazsa olmaz olarak dört bir yanımızı kuşatmış durumda. Tabletler, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar… Onlar olmadan bir adım bile atmıyoruz. Hatta arızalanmaları halinde de dünya başımıza yıkılıyor.

Özellikle dolarda yaşanan yükselişlerden sonra yurt dışından gelen bu cihazları yenilemek, pek çok kişi için oldukça zor bir hale geldi. Bu yüzden de sahip olunan bu ürünlere bakmak ayrıca önemli.

Uzmanlar da teknolojik cihazların ömrünü uzatmak için bazı önerilerde bulundular ve cihazların kullanımı sırasında yapılan en yaygın beş hatayla beraber, yapılması gerekenleri sıraladılar:

1. SICAK VE SOĞUK HAVALARA DİKKAT

Hava koşulları cihazlarınızı düşündüğünüzden daha fazla etkiliyor olabilir. Örneğin; telefonunuzu güneşte arabanın içinde bıraktıysanız pilin aşırı ısınması sonucunda verilerinizi kaybettirecek arızalar yaşayabilirsiniz.

Sıcak hava gibi soğuklar da cihazlarınızı olumsuz etkiler; görüntü sorunlarına ve hatta ekranın çatlamasına neden olabilir.

2. ŞARJ ETMEK İÇİN FAZLA BEKLEMEYİN

Bir dizüstü bilgisayarınızı şarj etmeden önce çok uzun süre beklerseniz pili zarar görebilir ve pil ömrü kısalabilir.

Telefonlara benzer şekilde, dizüstü bilgisayarlarda da pillerin amacı birkaç kez şarj etmek içindir. Dizüstü bilgisayarınızın şarjını çoğu zaman en az yüzde 40’ta tutmaya çalışın.

3. AŞIRI ŞARJ ETMEYİN

Telefonunuzu aşırı şarj etmeniz halinde bataryasına zarar verebilirsiniz. Telefonunuz şarj olduktan sonra bağlantı kablosunu fişten çıkarmayı unutmayın.

Apple, iPhone’ların uzun süre tam şarjda bırakılmasının pil sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Samsung da rakibi ile aynı tavsiyeyi veriyor ve kullanıcılarına telefonlarını gece boyunca şarj cihazına bağlı bırakmamalarını söylüyor.

Huawei ise “Pil seviyenizi mümkün olduğunca ortaya (yüzde 30 ila yüzde 70) yakın tutmak, pil ömrünü etkili bir şekilde uzatabilir” diyor.

4. TEMİZLİĞİ İHMAL ETMEYİN

Temizlikten kast edilen sadece ekrandaki parmak izlerini temizlemek değil. Cihazlarınızdaki bağlantı noktalarında, hoparlörlerde ve klavyede kir ve toz birikebilir.

Ancak söz konusu alanları temizlemek için kürdan veya kulak temizleyici kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız. Kürdanların kırılgan uçları özellikle küçük hoparlörlere zarar verebilir.

5. BİLGİSAYAR KORSANLARINA DİKKAT

Wi-Fi ağınıza erişmeyi başaran bilgisayar korsanları, cihazlarınıza saldırmak için ağınızı kullanabilir. Bundan kaçınmanın en iyi yolu da kırılması zor bir parola edinmek.

İlginizi Çekebilir Apple'dan uyarı: Telefonu göğsünüze çok yaklaştırmayın