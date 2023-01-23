Televizyonunuz sizi gözetliyor olabilir mi?

Evde bir köşede duran televizyonunuz aslında sizi gözetliyor mu? ABD'li bir radyo programı sunucusu, televizyonların göründüğü kadar masum olmadığını iddia ederek tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li radyo programı sunucusu Kim Komando, televizyonların, tıpkı bir bilgisayar veya telefon gibi düşünülmesi gerektiğini öne sürdü.

Bilgisayar ve telefonlardaki kameralarla, mikrofonların kayıt aldığı ve buna göre tüketici verilerini topladığı iddiası yıllardır kamuoyunda tartışılırken şimdi televizyonun da benzer bir işlevi yürüttüğü öne sürüldü.

TELEVİZYONUN SİZİ İZLEDİĞİNİ NASIL ANLAYABİLİRSİNİZ?

Günümüzde birçok akıllı TV, çoğu insanın orada olduğunun farkında olmadığı kameralarla donatılıyor. Ekranı kapatmak gibi kullanışsız bir çözüm dışında bunun için yapılabilecek bir şey yok.



Komando ise işe yarayacak bir bilgi olarak “Akıllı TV’nizin izleme özellikleriyle, özellikle Otomatik İçerik Kaydetme (ACR) ile başlayın.” diyor.

TV’nizde oynattığınız her reklamı, TV şovunu veya filmi tanımlayabilen bir tanıma özelliği olan ACR’ye dijital içerik platformlarının kutuları, kablolu TV ve hatta DVD ve Blu-Ray oynatıcılar dahildir.

Bu veriler, pazarlama ve hedefli reklam amaçları için toplanır ve kullanılır. Bunların hepsi çok ürkütücü geliyorsa, kapatmanız önemli olacaktır. Kesin yöntemler, TV’nizin markasına bağlı olarak değişir.

TV’NİZİN SİZİ İZLEMESİNİ NASIL ENGELLERSİNİZ?

Büyük verinin izleme deneyiminiz üzerindeki etkisini en aza indirmeyi umuyorsanız, bu ipuçlarını deneyebilirsiniz…

Cihazınızın üreticiye geri göndereceği verileri sınırlamak için gizlilik ayarlarınızı düzenleyin.

Ses kontrolünü devre dışı bırakın. Bu, TV’nizin uyandırma sözcüğünü veya komutları dinlemek için konuşmaları analiz etmesini engelleyebilir.

Ücretsiz uygulamalardan ve kanallardan kaçının. Reklamların ve veri toplamanın bir karışımı genellikle bunları destekler.

Akış hizmetleri ve cihazlarınızda neleri izlediğinizi düşünün.

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