Threads nedir, nasıl indirilir? Threads Instagram ücretli mi?

Threads ile birlikte sosyal medya uygulamaları arasına bir yenisi daha eklendi. Instagram Threads uygulaması yapı olarak Twitter rakibi olacak. Meta'nın "Metin tabanlı sohbet uygulaması" olarak tanıttığı Threads, App store üzerinden ücretsiz indiriliyor ve Instagram hesapları kullanarak kayıt olunabiliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meta’nın Twitter’a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı. Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri yaptığı değişikliklerle tepki çekerken, kullanıcılar Meta'nın yeni uygulaması Threads’a kayıt olmaya başladı.

THREADS NEDİR?

Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

‘Threads, bir Instagram uygulaması' olarak listelenen yazılım, Apple'ın uygulama mağazasında ‘Instagram'ın metin tabanlı konuşma uygulaması… Toplulukların bir araya geldiği yer' olarak tanımlanıyor.

THREADS NASIL İNDİRİLİR?

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği aktarıldı.

Ayrıca Threads hesabı açmak için Instagram’a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Buna göre Instagram hesabı olmayan kullanıcılar yeni hesap açarak Threads’e kayıt olabilecek.

Threads uygulamasında SÖZCÜ Gazetesi hesabını takip etmek için linke tıklayabilirsiniz.

https://www.threads.net/@sozcucomtr

İlginizi Çekebilir İlk yedi saatte 10 milyon kullanıcı... Threads, Twitter'ı tahtından edebilecek mi?