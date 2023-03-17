TikTok CEO’su, satışın endişeleri gidermeyeceğini savundu

Çinli sosyal medya platformu TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew, uygulamanın ana şirketi ByteDance'i TikTok'u satmaya zorlamanın ABD ve diğer ülkelerin ulusal güvenlik endişelerini gidermeyeceğini iddia etti.

Sozcu.com.tr

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TikTok’un CEO’su Shou Zi Chew, Joe Biden yönetiminin, ByteDance’in, uygulamanın ABD sürümündeki hissesini satmaması halinde TikTok’u ABD’de yasaklayacağı yönündeki tartışmalara yanıt verdi. Chew, böyle bir yolla çözüm sağlanamayacağını söyledi.

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği ve kullanıcı bilgilerine erişilebileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu, 23 Şubat’ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti. AB kurumlarından Avrupa Parlamentosu da AB Komisyonu ve Konseyi’nin ardından çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamıştı.

BİRBİRİ ARDINA YASAK

Norveç’te Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, devletin tahsis ettiği telefona TikTok uygulaması yüklediğini bildirmemesi nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı. Danimarka Savunma Bakanlığı, siber güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanlarının resmi hizmette kullanılan cihazlarda Çinli sosyal medya platformu TikTok’u kullanmasına yasak getirmişti.

ABD’de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre’de Aralık 2022’de yapılan oylamayı beklemeden TikTok’u yasaklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022’de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas da dahil birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

Son olarak da İngiltere ve Yeni Zelanda da yasak kararları aldı. İngiltere’de güvenlik endişeleri nedeniyle bakanlar ve devlet memurlarının kullandığı telefon ve diğer elektronik cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok’a yasak getirildi.

Yeni Zelanda’da ise milletvekilleri ve parlamentodaki diğer çalışanlarına güvenlik endişeleri nedeniyle kamuya ait telefonlarda, TikTok uygulamasının kullanılmasına yasak getirecek. (AA)

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