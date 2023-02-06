TikTok hakkındaki suçlamalar arttı: “Kullanmayın”

TikTok için uyarılar devam ediyor. İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili Alicia Kearns; sosyal medya platformunun, Çin'in teknolojik totaliter devlet kurma çabasının bir parçası olduğunu iddia ediyor ve insanların TikTok'u telefonlarından silmelerini istiyor.

Sozcu.com.tr

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TikTok ile ilgili şoke eden iddialar devam ediyor. Siyasilerin, popüler sosyal medya platformu için uyarılarına bir yenisi daha eklendi. İngiltere’de Muhafazakar Parti Milletvekili Alicia Kearns, Çin’e ait sosyal medya şirketinin Başkan Xi için veri kaynağı olduğunu söyledi.

Kearns, uygulamayı kullanan kişilerin kendilerini korumak için uygulamayı silmelerinin kendi sorumluluklarında olduğunu söyledi. Ayrıca Kearns, İngiltere’deki 10 milyon kullanıcının da uygulamayı silmelerini tavsiye etti.

“Gerçek şu ki, ‘Endişeliyim, sil onu’ diyen sadece ben değilim, TikTok’un gazetecilerin kaynaklarını bulmak için kullanıldığına dair kanıtlarımız var. Herkes bundan endişe duymalı. Çünkü TikTok’un yaptığı şey, sizi en savunmasız kılan verileri açığa çıkarmak: Kiminle arkadaşsın; nelerle ilgilenirsin; kamuya açıklanmasını istemeyeceğin ilgi alanların neler; kiminle özel görüşmeler yapıyorsun, nerelere gidiyorsun.”

Geçen aralık ayında TikTok, uygulamayı kullanan gazetecilerin IP adreslerine baktığını itiraf etmişti.

Çin ile Batı arasındaki gerilim, ABD’nin Amerika’daki önemli askeri bölgeleri gözetlediği söylenen bir Çin casus balonunun savaş uçakları tarafından düşürülmesinin ardından arttı.

TikTok ise platformda gönderi paylaşan Birleşik Krallık kullanıcılarının verileri konusunda kendilerine güvenebileceklerini ve bunu açıklamak için Kearns’e birçok kez yazdıklarını söylüyor.

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