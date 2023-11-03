TikTok, milyonlarca sahte hesabı ve binlerce videoyu kaldırdı

TikTok, İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana milyonlarca sahte hesabı ve 925 bin videoyu kaldırdığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İsrail-Hamas çatışmasında şiddetin dozu her geçen gün artarken sosyal medya platformlarının da yaşanan gerginlik sırasındaki tutumu tartışma yarattı. Özellikle de savaş sırasında TikTok’ta yayınlanan videolar dikkat çekerken, uzmanlar platformun içerik denetimi konusunda yetersiz kaldığını söyleyerek eleştirdi.

Ancak popüler uygulama tüm bu eleştirilere karşı çıkıyor. Şirket yaptığı açıklamada, Hamas’ın 7 Ekim saldırılarından bu yana kapattığı hesap ve videoların sayısıyla ilgili yeni ayrıntılar veriyor.

TikTok, çatışma bölgesinden 925 binden fazla videoyu ve dünya çapında milyonlarca içeriği kaldırdığını söyledi. Şirket ayrıca son haftalarda sahte etkileşimlerde ani artışlar yaşandığını da belirtti: “7 Ekim’den bu yana, dünya çapında 24 milyondan fazla sahte hesabı ve çatışmayla ilgili hashtag’ler altındaki içeriklere yönelik yarım milyondan fazla bot yorumunu kaldırdık.”

Şirket, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Maalesef bazı yanlış bilgi sahibi yorumcular, İsrail ve Gazze’deki krizle ilgili nefret söylemi ve yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarımızı, yanlış niteledi.”

Şirket, açıklamalarına ABD’de #standwithisrael etiketinin 7 Ekim’den bu yana 46 milyon kez görüntülendiğini, #standwithpalestine etiketinin ise 29 milyon kez görüntülendiğini ekledi.

Çatışamalarla ilgili eleştirilen tek platform TikTok da değil. Meta, Gazze’deki koşullar hakkında paylaşım yapan Instagram hesaplarına “gölge yasağı” uyguladığına dair suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

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