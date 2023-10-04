TikTok, o ülkede alışveriş özelliğini sonlandırdı

TikTok, Endonezya hükümetinin sosyal medya platformlarında alım satım yapılmasını yasaklamasının ardından uygulamadaki çevrim içi alışveriş özelliğini durdurdu.

Sozcu.com.tr

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BBC’nin haberine göre, Endonezya Ticaret Bakanı Zulkifli Hasan’ın sosyal medya platformalarında alışveriş özelliğinin yasaklandığını açıklaması üzerine TikTok, ülke çapında uygulamadaki “Dükkan” özelliğini askıya aldı.

TikTok Endonezya’dan yapılan açıklamada, firmanın önceliğinin yerel yasa ve düzenlemelere uymak olduğu ve uygulamadaki çevrim içi alım satımların durdurulduğu belirtildi.

Daha önce Tech in Asia’ya konuşan TikTok Endonezya’dan bir sözcü, söz konusu düzenlemenin platformdaki 6 milyondan fazla kişinin geçim kaynağını etkileyeceğini ifade etmişti.

TikTok, çevrim içi alışveriş özelliğinin pilot uygulamasını 2021’de Endonezya’da uygulamaya almış ve ülke, iki yıl içinde “TikTok Dükkan”ın dünyadaki en büyük pazarlarından biri haline gelmişti.

Endonezya’da çevrim içi alışverişin 2018’den bu yana 6 kat büyüme gösterdiği belirtilirken ülkenin Merkez Bankası verilerine göre, gelecek yıl çevrim içi satışların 44 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Hükümetin yüz yüze satış yapan işletmeleri korumayı hedeflediğini kaydeden Bakan Hasan, sosyal medya platformlarında satış yapılmasını yasakladıkları kararla adil ve dürüst rekabeti sağlamaya çalıştıklarını vurgulamıştı.

Hasan, ülkede sosyal medya ve e-ticaretin birbirinden ayrılarak kişisel bilgilerin ticari amaçlarla kullanılmasının önlenmesi gerektiğini belirtmişti.

TikTok’un 125 milyonu Endonezya’da olmak üzere Güneydoğu Asya’da aylık 325 milyon aktif kullanıcısının bulunduğu belirtiliyor. (AA)

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