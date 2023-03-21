TikTok’a bir yasak da Hollanda’dan geldi

Hollandalı bürokratlardan TikTok'u iş telefonlarından kaldırmaları istendi.

Sozcu.com.tr

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En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok, son zamanlarda birbiri ardına uygulanan yasaklarla gündemde.

Reuters’ın haberine göre de diğer Avrupa ülkelerinden alınan benzer kararların ardından Hollanda İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Hollandalı memurların iş telefonlarında TikTok video uygulamasının kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

TikTok, özellikle gazetecilerin verilerine ulaşılmasından sonra eleştirilerin hedefi oldu. Ugulama, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği ve kullanıcı bilgilerine erişilebileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya. Endişeler yüzünden son olarak BBC, çalışanlarından uygulamayı telefonlarından kaldırmalarını istemişti.

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