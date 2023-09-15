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TikTok’a para cezası

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Tiktok'a 345 milyon avro (370 milyon dolar) para cezası verdi.

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TikTok’a para cezası

İrlanda Veri Koruma Komisyonu’ndan (DPC) yapılan açıklamada, video paylaşım platformu tarafından çocukların kişisel bilgilerinin kullanılması konusunda Avrupa Birliği (AB) yasalarının ihlal edildiği, bu nedenle platforma 345 milyon avro (370 milyon dolar) para cezası kesilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Tiktok tarafından söz konusu kişisel verilerin korunmasına ilişkin ihlallerin 31 Temmuz-31 Aralık 2020’de gerçekleştiği kaydedildi. (AA)

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