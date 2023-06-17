Tutankhamun’un ölümüyle ilgili çarpıcı iddia

9 yaşında tahta çıkan Mısır’ın en ilgi çeken firavunlarından Tutankhamun’un gizemli ölümüyle ilgili yeni bir tartışma patlak verdi.

Sozcu.com.tr

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M.Ö. 1323-1341 yılları arasında yaşayan, “Altın Kral” ve “Çocuk Kral” olarak anılan Mısır Firavunu Tutankhamun'un yıllardır tartışılan ölüm nedeniyle ilgili yeni bir iddia gündem oldu.

9 yaşında tahta çıkan ve 19 yaşında ölünceye kadar Mısır'a hükmeden Tutankhamun'un mumyası üzerinde yıllardır çalışmalar yürütülüyor.

Mısır bilimcisi Sofia Aziz, genç firavunun şarap içtikten sonra alkollü olarak hızla at arabası sürerken yaralandığını ve sonrasında acı çekerek öldüğünü söyledi. Tutankhamun'un yaralarının enfeksiyon kapması sonucu yavaş yavaş ve acı çekerek öldüğünü belirten Aziz, dünyaca ünlü firavunun “içkiye düşkün tipik bir genç” olduğunu savundu.

İncelemelere göre Tutankhamun'un kazada bacağının da kırıldığını anlatan ödüllü bilim insanı, BBC Science Focus'a yaptığı açıklamada, tabutunda bulunan eşyalarında firavunun ölüm nedenine ışık tuttuğunu iddia etti.

Tutankhamun'un mezarında bulunan objeler arasında, tedavi gördüğünü gösteren tohum ve meyveler bulunmuştu. Mezardaki at arabalarının, silah ve şarap şişelerinin de genç firavunun ölüm nedeniyle ilişkili olabileceği düşünülüyor.

SITMADAN ÖLDÜĞÜNE İNANILIYOR

Eski Mısırlılar mumyaların mezarına, ölümden sonra kullanabileceklerine inanılan eşyaları koyuyordu.

Tutankhamun'un muhtemelen söylendiği gibi engelli olmadığını anlatan Aziz, “Mumya üzerinde yaptığım çalışmalarda bunu gösteren bir kanıta rastlamadı. Bence soyluluk göstergesi olarak baston kullanıyordu” dedi.

Bilim dünyası, uzun süredir genç yaşta hayata veda eden Tutankhamun'un açık bir yaranın mikrop kapması ve sıtma sonucu öldüğüne inanıyor. Radyolojik yöntemlerle yürütülen çalışmalarda, genç firavunun ölmeden önce yürümek için baston kullandığı, bacaklarında ciddi sorunlar olduğu tespit edilmişti.

Tutankhamun'un mumyasını inceleyen bilim insanlarından Profesör Albert Zink de, firavunun bir atlı araba kazası sonucu sakatlanmış olabileceği teorisine destek vererek “Yine de bu spekülatif bir yaklaşım. Bacaklarındaki sorunun gerçek nedenini tam olarak bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. Zink, “Belki gerçek nedeni asla bulamayacağız” diye konuştu.

1923'te mezarı bulunan Tutankhamun, üvey kardeşi Ankesenpaten'le evlenmiş ve iki çocuğu olmuştu.

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