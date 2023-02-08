Twitter ve TikTok’a erişim sınırlaması
Yaşanan depremlerden sonra sosyal medyada bant daraltma uygulaması başladığı belirtildi.
Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş olan iki depremden sonra, sosyal medyada da bant daraltma uygulaması yapıldığı öğrenildi. TikTok ve Twitter’da akışların yenilenemediği görülüyor.
6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de yaşanan ve Türkiye’nin 10 kentinde büyük bir yıkıma neden olan depremden sonra arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medya platformlarından TikTok ve Twitter’ın akışlarında yaşanan yavaşlama kullanıcıların da tepkisiyle karşılandı.