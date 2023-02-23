Twitter’da gündem yine işten çıkarmalar… Musk, bir hafta süre vermişti

Elon Musk'tan yine çok eleştirilen bir hamle geldi. Bir süredir sık sık işten çıkarmalarla gündeme gelen Musk'ın, bu defa da bazı Twitter çalışanlarına bir haftalık bir proje verip ardından da onları kovduğu konuşuluyor.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz nisan ayında 44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter’ı satın almak isteyen Elon Musk, ekim ayına kadar devam eden satın alma sürecinde teknoloji basınının da ilgi odağı oldu. Musk, Twitter’ı nihayet satın aldıktan sonra çalışanlara yönelik davranışları ve şirketle ilgili aldığı kararlarla eleştiri oklarının hedefi oldu. Binlerce kişiyi işten çıkaran teknoloji lideri, yine şirkette küçülmeye gitti.

Musk, geçen hafta düzinelerce Twitter çalışanına reklamlarla ilgili bir proje verdi ve ardından da hemen bu çalışanları işten çıkardı. Musk’ın bu hamlesinin, kasım ayında şirkette görevi devralmasından bu yana üçüncü büyük işten çıkarma olduğu belirtiliyor.

İşten çıkarmalardan hemen önce Musk, Twitter’ın reklam ürünü üzerinde çalışan personele, reklamların kullanıcıları bireysel akışlarında hedefle biçimlerini değiştirmelerini söyledi ve onlara ürünü yenilemeleri için bir hafta verdi.

KOVULAN O İSİM KONUŞTU

Musk’ın bu hamlesi, Twitter’ın dünyadaki en kötü ilgili reklama sahip olduğunu söylemesinin ve kullanıcılara çok sayıda alakasız ve sinir bozucu reklam gösterdiği için sosyal medyada özür dilemesinin ardından geldi.

Musk, Twitter’ı satın aldığından beri şirketin iş gücünün yarısından fazlasını işten çıkardı. Milyarder iş insanı, hem Twitter’da hem de diğer şirketlerinde sıkı proje teslim tarihleriyle tanınıyor.

Teknoloji dünyasından haberler paylaşan The Verge’ün haberine göre, işten çıkarılan çalışanlardan biri olan Marcin Kadluczka, doğrudan Musk’a raporlama yapıyordu ve Twitter’ın reklam işlerinin arkasındaki mühendisliği denetledi. Şirketten ayrıldıktan sonra Kadluczka, işten çıkarılmasıyla ilgili bir tweet atarak Musk’ın katı proje teslim tarihine dikkat çekti:

“Twitter’ın reklamları 2-3 ay içinde gerçekten geliştirebileceğine inanıyorum; gerçi bir hafta içinde olması gerekmez. Keşke sadece devre dışı bırakılmak yerine gerçekten kovulabilseydim.”

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