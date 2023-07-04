Twitter’da ortalık yine karıştı… Bu defa da TweetDeck’i değiştirdi

Elon Musk Twitter kullanıcılarını kızdırmaya devam ediyor. Şimdi de TweetDeck'te yapılan değişikliklerle tepki çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk, geçtiğimiz yıl Twitter’ı satın aldığından beri platformda yaptığı değişikliklerle tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak yapay zekâ botlarını bahane ederek tweet görüntüleme sayısını sınırlayan Musk, şimdi de TweetDeck kullanımında değişiklikler yaparak Twitter Blue’ya özel bir özellik haline getirdi.

Birden fazla hesabı aynı anda yönetme ve bu hesaplardaki akışları görebilmeyi sunan TweetDeck, özellikle markalar, medya şirketleri ve içerik oluşturucularının vazgeçilmez araçlarından biri. Ancak son birkaç saattir araç adeta kullanılmaz hale geldi.

Bu durumun nedeni ise Twitter’ın, TweetDeck’in yeni sürümünü sunmuş olması.

Twitter, değişiklikle ilgili yaptığı açıklamada şu satırlara yer verdi:

“TweetDeck’in yeni ve geliştirilmiş bir sürümünü kullanıma sunduk. Tüm kullanıcılar, sol alt menüdeki “Yeni TweetDeck’i deneyin”i seçerek kayıtlı aramalarına ve iş akışlarına https://tweetdeck.twitter.com üzerinden erişmeye devam edebilir.

Ürünün geleceğiyle ilgili bazı notlar aşağıda:

– Kaydedilmiş tüm aramalarınız, listeleriniz ve sütunlarınız yeni TweetDeck’e taşınacak. Uygulamayı ilk kez yüklediğinizde sütunlarınızı içe aktarmanız istenecek.

– TweetDeck artık video yerleştirmeyi, anketleri ve daha fazlasını destekliyor.

– TweetDeck’teki Teams işlevi geçici olarak kullanılamıyor ve önümüzdeki haftalarda geri yüklenecek.

– 30 gün içinde, TweetDeck’e erişmek için kullanıcıların doğrulanmış olması gerekiyor.”

TweetDeck’in doğrulanmış hesap beklentisiyle, artık yalnızca Twitter Blue aboneliği olanların aracı kullanabilmesi anlamına geliyor.

TweetDeck’in bu güncellenmiş versiyonu aslında yaklaşık iki yıldır ön izleme aşamasındaydı. Ancak tüm bu değişiklikler kullanıcılar tarafından pek de beğeniyle karşılanmadı.

The Verge’un haberine göre; yorum için Twitter’a e-posta ile ulaşılmaya çalışıldığında ise mart ayından beri yaptığı gibi, bir kaka emojisiyle otomatik olarak yanıt verdi.

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