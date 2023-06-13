Twitter’dan kullanıcılarını sinirlendirecek hamle… Mesaj sayısını sınırlayacak

Twitter, kullanıcılarını sinirlendirecek yeni hamlesiyle dikkat çekti. Elon Musk'ın satın aldığı ve yakın zamanda da yeni CEO ile yoluna devam etmeye karar veren platform, kullanıcıların gönderebileceği mesaj sayısına sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Önce mavi tikler, şimdi de mesajlar… Elon Musk, platformda değişiklikler yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde Twitter’ı satın alan Elon Musk, platformun başına geçtğinden beri yaptığı işten çıkarmalar ve yeniliklerle tepki çekmeye devam ediyor. Musk’ın Twitter’ından gelen son hamle ise milyonlarca kullanıcıyı kızdıracak gibi duruyor.

Ödeme yapmayan Twitter kullanıcıları, artık onları takip etmeyenlere mesaj gönderemeyecek.

Milyarder CEO dün yaptığı değişikliği açıklayarak, platformda dolandırıcılık ve gerçek insanlar arasındaki çizginin giderek daha fazla bulanıklaştığını vurguladı.

BOTLAR İÇİN ÖNLEM

Musk yeniliği duyurduğu tweet’inde, “Umarım güncellemeyi bu hafta yayınlarız. Birçok kez söylediğim gibi, yapay zekâ botları arasında ayrım yapmak giderek zorlaşıyor. Yakında imkansız olacak. Hayatta kalan “sosyal ağlar” da doğrulama gerektirenler olacak” diye yazdı.

Musk’ın bu kararı üzerine platform kullanıcıları da tartışmaya başladı. Bazıları botlara karşı bu çabaları överken, bir kısmı da bunun Twitter’a para ödeyebilenlerle ödeyemeyenler arasında bir engel oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Değişiklik ayrıca, ödeme yapmayan kullanıcılar için günlük 500 DM sınırının gelecekte daha da düşürüleceği yönündeki spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Güncelleme, teknoloji şirketlerinin yeniliklerini ortaya çıkaran Alessandro Paluzzi tarafından, kendisini günlük mesaj sınırı konusunda uyaran bir bildirim aldıktan sonra ortaya çıkmıştı. Paluzzi, “Şu anda sınır günlük 500, ancak bahse girerim bu sınır kullanıma sunulduğunda azaltılacaktır” dedi.

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