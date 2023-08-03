Ünlü fizikçiden uzaylı çıkışı: 28 gün sonra açıklama yapacağım

Dünyaca ünlü astrofizikçi Avi Loeb bir ay içinde uzaylılarla ilgili dikkat çekici bir açıklama yapacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü astrofizikçi Avi Loeb, uzaylıların varlığını kanıtlayabileceğini açıklayarak, 28 gün içinde kritik bir açıklama yapacağını duyurdu.

Ünlü astrofizikçi, 2014 yılında Dünya’ya düşen bir göktaşının parçaları üzerinde yaptığı testlerin sonucunda bir açıklama yapacağını söyleyerek, “Bu göktaşını incelemeye devam ediyoruz. Ben bunun bir uzay gemisinin parçası olmasından şüpheleniyorum” ifadesini kullandı.

Loeb ve ekibi, 750 misket büyüklüğündeki parçayı Papua Yeni Gine’de bulduklarını açıkladı. Bu topların Papua Yeni Gine’nin açıklarındaki Manus Adası’nın deniz yatağında bulunduğu belirtildi.

Daily Star’a konuşan Loeb, “Dört farklı laboratuvarda incelemelerimiz devam ediyor. Bu parçacıkların uygunsuz ve daha önce tespit edilenlerden çok daha kuvvetli olduğunu fark ettik” dedi. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nin direktörü olarak görev yapan 61 yaşındaki Loeb, “Bu parçaların yapay olduğu ve bir uzay gemisine ait olduğuna dair bir ihtimal bulunuyor.

Bir lavabo boyutlarında olan ve IM1 adı verilen göktaşı 8 Ocak 2014’te Dünya’nın atmosferine girmişti. Loeb, “Normal bir göktaşından çok daha büyük bir etki yaratmıştı. Bu göktaşı çok özel ve çok hızlıydı. Yakınlardaki yıldızların yüzde 95’inden daha hızlı hareket ediyordu” dedi.

Bu projeye milyonlaca dolar harcandığını belirten Loeb, “Almanya, Papua Yeni Gine ve ABD’deki önemli iki üniversitede analizler devam ediyor” yorumunu yaparken 28 gün içinde sonuçların netlik kazanacağının da altını çizdi.

Loeb’in açıklamaları, David Grusch isimli itirafçının uzaylılarla ilgili açıklamalarından sonra geldi. Grusch, ABD’nin uzaylıların teknolojisine sahip olduğunu ve bunu örtbas ettiklerini söylemişti.

Loeb, Grusch’un açıklamalarıyla ilgili olarak, “Belki tesadüftür belki de değil. Bilmiyorum. Fakat bu açıklamalardan sonra daha çok insan bu konularda konuşmaya cesaret etmeye başladı” ifadesini kullandı.

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