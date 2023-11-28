Ünlü yapay zekâ şirketinin çalışanlarının ne kadar kazandığı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde istifalar ve görevden alınmalarla teknoloji dünyasının dikkatini çeken şirket, bu defa da çalışanlarına ödediği yüz binlerce dolarlık maaşlarla gündemde.

Sozcu.com.tr

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Son yılların öne çıkan teknolojik gelişmelerinden biri olan yapay zekâ denilince akla ilk gelen şirketlerden biri OpenAI… Ancak şirket, geçtiğimiz günlerde yeni geliştirdiği bir yapay zekâ sistemiyle değil de skandal üstüne skandalla gündemdeydi.

OpenAI kurucularından Sam Altman görevden alınarak herkes şoke edilirken Altman’ın ayrılığından sonra ortalık iyice karışmıştı. Yine şirket kurucularından Greg Brockman Altman’ın ayrılığı üzerine görevinden istifa etmiş ve hatta şirket çalışanlarının yüzde 95’i de Altman’ın görevine dönmemesi halinde istifa edeceklerini söyleyerek yönetimi tehdit etmişti.

YÖNETİM BOYUN EĞDİ

Tüm bu gelişmeler üzerine OpenAI geri adım atarak Altman’a koltuğunu geri vermişti.

Yapay zekânın öncüsü olan girişimin mühendisleri neredeyse yeri doldurulamaz görülüyor. Yeni haberlere göre şirketi dize getiren çalışanların maaşları da oldukça çarpıcı. Bloomberg’in haberine göre OpenAI’de çalışan mühendisler yılda yüz binlerce dolar kazanıyor.

’23 MİLYON LİRA’YI BULUYOR

Ücret veri platformu Levels.fyi’nin mayıs ayında yayınladığı bir analize göre yapay zekâ mühendisleri, yapay zekâ mühendisi olmayan meslektaşlarından yüzde 8 ila yüzde 12,5 daha fazla kazanıyor.

Ücret kıyaslama şirketi Comprehensive.io’nun kurucu ortağı Roger Lee, OpenAI’nin web sitesinde listelenen mühendislik pozisyonunun en yaygın maaş aralığının 200 bin ila 370 bin dolar olduğunu, ancak daha uzmanlaş bazı rollerin 300 bin (yaklaşık 8 milyon 600 bin lira) ila 450 bin dolar (yaklaşık 13 milyon lira) arasında değiştiğini söyledi. Levels.fyi’ye göre maaş aralıkları, yıllık ikramiyeler veya hisse senetleriyle beraber 800 bin doları (yaklaşık 23 milyon lira) buluyor.

Bu dudak uçuklatan rakamlara rağmen şirket hiçbir çalışanından olmak istemedi. Oysa çalışanların ayrılması halinde çok daha ekonomik bir yol tercih edebilirdi. Ancak yeni ortaya çıkan teknolojiler konusunda deneyimli son derece kısıtlı bir insan grubunun olması, OpenAI çalışanlarını son derece avantajlı bir konuma getiriyor.

ÜÇ ÇALIŞANA BEDEL

Şirket bu noktada, ürünü yaratan kişilerin, aynı zamanda şirketin de ta kendisi olduğunun farkında.

İş arayanlar ve işverenler için bir istihdam pazarı olan ZipRecruiter’dan Julia Pollak, çalışanların bu avantajlı konumları sayesinde şirket yönetimine doğrudan baskı uygulayabildikleri güçlü bir konumları olduğuna dikkat çekiyor: “Bu insanları kolay kolay eğitemezsiniz, başka yerden kolayca işe alamazsınız. Sahip olduklarınızı elinizde tutmak en önemli stratejidir.”

Ayrıca, Pollak’a göre bu noktada şirket üniversitelerden işe alım yapmaya kalkışsa yapay zekâ modellerini teorik düzeyde anlamak ile bunları fiilen uygulayacak beceri ve deneyime sahip olmak arasında büyük bir fark olduğuna dikkat çekerek bu hamlenin de yetersiz olduğunu belirtiyor:

“Gerçek bir şirketin kodunu ve teknoloji yığınını öğrenmek uzun zaman alır. Bu dinamik göz önüne alındığında, şirket içindeki bir yapay zeka mühendisi, şirket dışındaki üç yapay zeka mühendisine bedeldir.”

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