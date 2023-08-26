Ünlü yazar Stephen King’den yapay zekâ açıklaması…

Yapay zekâ ile üretilen içerikler tartışma yaratıp ünlü yazarlardan teknolojiye karşı tepkiler gelmeye devam ediyor. Ancak Stephen King biraz daha farklı bir duruş sergilemeyi tercih ediyor ve yapay zekâdan korkmadığını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’daki yazarların grevinde bile anlaşma koşulları arasında yer alan ve senaryo yazmasına karşı çıkılan yapay zekâ, üretici ve yaratıcı endüstride tepki görmeye devam etse de ünlü yazar Stephen King çok daha ılımlı bir tavır sergilemeyi tercih etti.

Stephen King, insan yaratıcılığını başarılı bir şekilde taklit edebilmesi için hâlâ yapay zekânın yapması gereken bazı şeyler olduğuna inanıyor. The Atlantic için yazdığı bir makalede yazar, çalışmasının yapay zekâ programlarının öğrenmesi için kullanılmasına itiraz etmeyeceğini ve teknolojinin potansiyeli konusunda henüz gergin olmadığını söyledi.

King, “Hikayelerimin bilgisayarlara öğretilmesini (eğer doğru kelime buysa) yasaklar mıydım? Yapabilseydim bile hayır” dedi.

King’e göre insanların bile iyi yazmayı umuyorlarsa okuyucu olmaları gerekir. Başkalarının çalışmalarını bilgisayarlara veya kendi deyimiyle son teknoloji ürünü dijital harmanlayıcılara yüklemek, yapay zekâya sadece daha iyi bir şekilde sanatın nasıl yapılabileceğini öğretir.

75 yaşındaki yazar, yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriklerin ise ilk bakışta iyi olduğunu ancak, yakından incelendiğinde pek de iyi olmadıklarını söyledi.

Daha önce Margaret Atwood ve James Patterson, çalışmalarının yapay zekâ şirketleri tarafından izinsiz kullanılması nedeniyle tazminat talep eden bir mektup imzalayan 8 binden fazla yazara katılmıştı. Mektup, temmuz ayında başta OpenAI’den teknoloji CEO’ları Sam Altman’a, Meta’dan Mark Zuckerberg’e, Alphabet’ten Sundar Pichai’ye olmak üzere pek çok teknoloji liderine gönderildi.

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