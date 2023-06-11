Ünlülerin yapay zekayla oluşturulan çocukluk halleri gündem oldu

Her sanatçı kariyerine çocuk yıldız olarak başlamadı ancak yapay zeka (AI) sayesinde artık ünlü isimlerin çocukken nasıl görünebileceklerine dair fikir edinmek mümkün.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji dünyasının son trendi olan yapay zeka, bu defa da ünlü oyuncu ve şarkıcıların çocukluk hallerini tanımladı. DailyMail.com, Midjourney programıyla dünyanın en tanınmış yedi ünlüsü için yapay zeka tarafından oluşturulmuş son derece gerçekçi görüntüler elde etti.



Silikon Vadisi’ndeki bilim insanları tarafından yaratılan Midjourney, geçen yaz kullanıma sunuldu ve birçok insanın yapay zekayla herhangi biri için bir görüntü oluşturmasını sağlamasına olanak sağladı.

Peki siz bu ünlülerin çocukluk hallerini benzettiniz mi?

1. ED SHEERAN

2. WHOOPI GOLDBERG

3. JOHNNY DEPP

4. JENNIFER ANISTON

5. TUPAC SHAKUR

6. LADY GAGA

7. WILL SMITH

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