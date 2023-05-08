Uranüs’ün gizemli uyduları… Okyanuslar saklı olabilir

Yeni bir araştırmaya göre, NASA'nın Voyager uzay aracı tarafından toplanan veriler, Uranüs'ün beş büyük uydusundan dördünün içlerinde okyanusları sularının saklı olabileceğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları Uranüs ve 27 uydusuyla ilgili soruları yanıtlamaya bir adım daha yaklaştı. NASA, daha önce Uranüs’ün en büyük beş uydusu olan Ariel, Umbriel, Titania, Oberon ve Miranda’nın bir iç okyanusa sahipse bile bunun donmaması için yeterli ısıyı güvenilir bir şekilde muhafaza edemeyecek kadar küçük olduğuna inanıyordu.

Bununla birlikte, bilim insanları yeni bir çalışmada; Uranüs’ün uydularının, yüzeylerinin altındaki okyanusu donmaya karşı korumak için gereken iç ısı seviyesini koruyacak kadar büyük olasılıkla yalıtıldığını keşfettiler.

Ayrıca, Uranüs’ün en büyük beş uydusunun buzlu yüzeylerinde, bu Uranüs uydularındaki iç okyanuslara dair daha fazla kanıt sağlayabilecek potansiyel ısı kaynaklarının neler olabileceğini de buldular.

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