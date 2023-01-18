Uzak bir galaksiden 8 milyar yıllık bir radyo sinyali tespit edildi

Bilim insanları, uzak bir galaksiden rekor kıran bir radyo sinyali tespit etti. Radyo sinyalinin kaynağının 8,8 milyar yaşında olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Bilim dünyasındaki yeni bir keşif heyecan yarattı. Bilim insanları uzak bir galaksiden 8,8 milyar yıllık bir radyo sinyali tespit etti. Galaksinin muazzam uzaklığı yanında aynı zamanda evren sadece 4,9 milyar yaşındayken var olduğuna inanılıyor.

Tespitin mümkün olması ise bilim insanlarının, sinyali kaynak galaksisine kadar tespit etmek ve takip etmek için yerçekimsel mercekleme kullanmasıyla sağlandı.

Bulgular, galaksilerdeki atomik gazı uzun mesafelerde gözlemlemenin genel olarak uygulanabilirliğini göstermiş oldu.

Çalışmaya katılan gökbilimciler, Kanada’daki McGill Üniversitesi ve Bengaluru’daki Bilim Enstitüsü (IISc) ile birlikte çalışıyor.

Bilim insanları, bu tür rekor kıran radyo sinyallerini tespit etmenin, erken evrenin gizemlerini daha kapsamlı bir şekilde keşfetmek için kullanılabileceğini belirtti.

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