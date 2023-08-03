Uzay demiriyle dövülen 3 bin yıllık silah keşfedildi

Bir göktaşından yapılmış ok ucu, Bern Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından İsviçre'de Mörigen adlı eski bir Tunç Çağı bölgesinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Jeologlar, bir zamanlar erken Güneş sisteminde bol miktarda bulunan kısa ömürlü bir izotop olan alüminyum-26’yı içeren silahın bileşimini test ettiler ancak bu madde Dünya’da doğal olarak bulunmuyor.

Bununla birlikte, Avrupa’da aynı metal kombinasyonuna sahip yalnızca üç göktaşı Dünya’ya aynı anda düştü: Biri Çek Cumhuriyeti’nde, diğeri İspanya’da ve üçüncüsü Estonya’da idi.

Ekip, İsviçre’den 2200 km’den daha uzakta olan Estonya uzay kayasının muhtemel aday olduğuna inanıyor.

Bileşimi test etmek için elektron mikroskobu resimleri, X-ışınları ve yüksek enerjili radyasyon analizleri dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanıldı.

Sivri uçlu parçanın, Dünya’da yalnızca uzaydan düştükleri için bulunan kamasit ve taenit minerallerinden oluşan bir demir göktaşından yapıldığı tespit edildi.

Demir göktaşları, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Güneş sisteminin oluşumu sırasında meydana gelen yıkıcı etki olayları nedeniyle yok olan eski gezegenlerin çekirdeklerinden oluşuyor.

Ok başı ilk olarak 19. yüzyılda Biel Gölü’nde bulunmuş olsa da, yeniden keşfedilip test edildiği Bern Tarih Müzesi’nde muhafaza ediliyordu.

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