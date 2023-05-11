Uzaydaki çöpleri temizlemek için çalışmalar hızlandı

Uzay enkazlarının kaldırılması için çalışmalar hızlandı. Dönüm noktası niteliğindeki görev için İsviçreli startup şirketi ClearSpace ile Fransız roket devi Arianespace yeni bir anlaşma imzaladı.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir gök bilimciler uzay enkazları için uyarılarda bulunuyordu. Özellikle atılan roketler ve uydulardan sonra uzay çöpü olarak görülen parçalar için bilim insanları alarm verirken, bu enkazların yeni uzay görevleri için de risk oluşturabilecekleri belirtiliyordu.

Şimdi bu uzay çöplerinin kaldırılması için İsviçreli startup ClearSpace ve Fransız roket devi Arianespace bir fırlatma sözleşmesi imzaladıklarını duyurdu.

ClearSpace-1 adlı görev, 100 kg’dan daha ağır bir çöp yığınını yakalamayı ve yörüngeden çıkarmayı hedefliyor.

Lansmanın 2026’nın ikinci yarısından daha erken olması beklenmiyor. ClearSpace’in CEO’su ve kurucu ortağı Luc Piguet, yeni anlaşmayı proje için çok önemli bir adım olarak niteliyor.

Şu anda, 10 santimetreden büyük 34 binden fazla uzay enkazı ve yörüngede yaklaşık 6.500 çalışır durumda uydu var, bu sayının on yılın sonunda 27 bini geçmesi bekleniyor. Tüm bu nesneler, uydular veya uzay istasyonları ile çarpışma riskini artırıyor. Hatta çöp oluşumu bu hızla devam ederse, uzayın bazı bölgelerinin kullanılamaz hale gelebileceği ileri sürülüyor.

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