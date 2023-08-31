Uzaydaki çöpleri temizlemek için çanta tasarladılar

Uzaydaki enkazları, çöpleri toplamak için sıra dışı bir yöntem... Sorunu çözmek için uzay çantası tasarlayan şirket, NASA ile de anlaştığını ileri sürdü.

Sozcu.com.tr

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Bilim dünyası uzay çalışmalarına devam ederken pek çok uzman da bu çalışmalar sırasında ortaya çıkan uzay enkazlarına dikkat çekiyor.

Özel bir şirket de bu uzay enkazları (çöpleri) için ilginç bir öneride bulundu ve hatta bu konuda NASA ile anlaştığını ileri sürdü.

Uzay lojistiği girişimi TransAstra, yörüngedeki enkazları yakalayacak bir çanta üretmeye yönelik NASA ile anlaşma yaptığını söylüyor.

Avrupa Uzay Ajansı’na göre gezegenimiz 4 inçten daha geniş yaklaşık 26 bin 5 yüz parça enkazla çevrili. Ancak bu sayıya toplamı 330 milyona ulaşan daha küçük parçalar dahil bile değil.

TransAstra da yakın zamanda, yörüngedeki enkaz ve uzay çöplerini yakalamaya yardımcı olabilecek uzay çantaları oluşturmak için NASA ile bir sözleşme imzaladı. Şirket; yörüngeye ulaştığında şişecek şekilde tasarlanan çanta ile enkaz parçalarını toplayabilecek.