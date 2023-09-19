“Uzaylı” cesetlerinin sırrı çözülemiyor… Bilimsel incelemede ilginç sonuç

Uzaylılara ait oldukları iddia edilen ve bilim dünyasında büyük tartışma yaratan mumyalaşmış cesetlerle ilgili laboratuvarda yapılan bilimsel araştırmalar, cesetlerin insan ve hayvan parçaları birleştirilerek oluşturulduğu yönündeki yaygın kanıyı çürüttü ve soru işaretlerini arttırdı. Cesetlerden biri de hamile çıktı.

Sozcu.com.tr

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1000 yaşındaki uzaylılara ait olduğu iddia edilen ve Meksika Kongresi’nden geçen hafta sergilenen iki mumyalanmış cesetle ilgili bilim insanlarının yaptığı incelemede ilginç sonuçlara ulaşıldı.

Kalıntıları Peru’da bulan UFO uzmanı Jaime Maussan, “Bu kalıntılar bizim evrimsel sürecimizin bir parçası değil” diyerek iki cesedin “uzaylılara” olduğunu savunmuştu. Daha önce benzer iddiaları asılsız çıkan 70 yaşındaki UFO uzmanı, Peru'da gizemli hiyerogliflerin de bulunduğu bölgeden getirdiği mumyaları “insanlık tarihinin en önemli keşiflerinden biri” diye nitelemişti.

Bilim dünyasında büyük tartışma yaratan olayla ilgili bazı uzmanlar, cesetlerin muhtemelen uzun yıllar önce insan ve hayvan parçaları birleştirilerek oluşturulduğunu savunmuştu.

Ancak son yapılan incelemeler, bu iddiayı çürüten sonuçlar ortaya koyarak soru işaretlerini arttırdı. Meksikalı doktorlar, cesetlerin tek bir iskelet yapısı olduğunu ve farklı canlı türlerinin birleştirilmesiyle oluşmadığını söyledi.

Laboratuvarda yapılan incelemelerde cesetler birçok testten geçirildi. DNA ve X-ray bulgularında da cesetlerden birinin içinde “yumurtalar” olduğu bilgisi paylaşıldı. Uzmanlar, bu sonuca göre, Clara olarak adlandırdıkları “uzaylılardan” birinin hamile olduğunu belirtti.

Cesetlerin boyun ve omurga yapılarının kuşları andırdığına ancak iki bacak ve iki kolla insana benzediklerine dikkat çekildi. Ayrıca cesetlerde diş olmadığı da bildirildi.



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