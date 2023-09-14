Uzmanlar endişeli: Kırmızı ateş karıncası istilası başladı

Dünyanın en istilacı türlerinden biri olan kırmızı ateş karıncalarının Avrupa'yı kasıp kavurmaya başlaması endişe yarattı.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir çalışmaya göre, kırmızı ateş karıncaları Avrupa’daki yolculuğuna başladı ve uzmanlar, karıncaların kıtayı ele geçirmesinden endişe ediyor.

Dünyanın en istilacı türlerinden biri olarak kabul edilen minik böcekler, Sicilya’daki Syracuse şehrinin yakınında 12 dönümlük alanda en az 88 yuva kurdu.

Araştırmacılar, pazartesi günü Current Biology bilim dergisinde yayınlanan bir çalışmada, bilimsel adı Solenopsis invicta olarak bilinen kırmızı karıncaların Avrupa’da ilk kez görüldüğünü duyurdu.

İLK KEZ İTALYA’DA ORTAYA ÇIKTI

İspanya’daki Evrimsel Biyoloji Enstitüsü’nden Mattia Menchetti, “S. invicta en kötü istilacı türlerden biridir. Endişe verici derecede hızlı bir şekilde yayılabilir. Bu türü İtalya’da bulmak büyük bir sürprizdi ama bu günün geleceğini biliyorduk.” dedi.

Güney Amerika’ya özgü olan ateş karıncaları, denizcilik ticareti ve bitki ürünlerinin nakliyesi sayesinde tüm dünyaya yayıldı.

Minik böcekler, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde acı verici şekilde sokarlar ve bu da bazen anafilaktik şoka yol açabilir.

Ateş karıncalarının yerleştikleri topraklarda büyük çevre, sağlık ve ekonomik problemlere neden oldukları biliniyor; mahsulleri yok edebilir ve arabalarla bilgisayarlar da dahil olmak üzere elektrikli ekipmanları istila edebilirler.

HIZLA YAYILABİLİR

DNA testleri yapan araştırmacılar, Avrupa’daki karıncaların muhtemelen ABD’den veya Çin’den geldiğini belirlediler.

İtalya’da bilinen ateş karıncası kolonilerinin sayısı 100’den az olmasına rağmen bilim insanları, yakınlardaki büyük limanlar ve iklim değişikliği tehdidi nedeniyle bu kolonilerin popülasyonlarının hızla kıtaya yayılabileceği konusunda uyarıyor.

İstilaya karşı koymak için araştırmacılar, hem hükümet yetkililerinin hem de halkın karşılaştıkları yuvaları yok etmelerini ve yeniden kurulmayacağından emin olmak için yerleri hareket ettirmelerini öneriyor.

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