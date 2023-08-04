Uzmanlar uyardı: Bu iki iPhone modeline sahipseniz, telefonunuzun değeri yarı yarıya azalacak

Son dönemde arka arkaya zamlarla rekor fiyatlara ulaşan Apple'ın akıllı telefon serisi iPhone ile ilgili uzmanlardan yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’de yer alan haberde, uzmanlar iki iPhone modeli üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, Apple’ın Eylül ayında bazı modellere yazılım güncellemesi yapmayacağını açıklayarak iPhone 8 ve iPhone X’lere güncelleme gelmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, Apple’ın Eylül ayında iOS 17 isimli yeni yazılım güncellemesini kullanıma alacağı belirtilirken bu iki modelin ise bu güncellemeyi desteklemeyeceği belirtildi. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, iOS 17 güncellemesi almayan telefonların değerinin ise yarı yarıya azalacağı belirtildi.

2017’de satışa çıkan iPhone 8 ve iPhone X’in değerlerinin düşmesinin beklendiği açıklanırken benzer bir durumun geçen yıl kullanımına başlanan iPhone 7 Plus ve iPhone 6S’lerde de yaşandığına dikkat çekildi.

Apple’ın büyük önem verdiği iPhone X piyasaya 999 dolarlık fiyat etiketiyle çıkmış ve Touch ID yerine Facial ID isimli yüz tanıma teknolojisini kullanan ilk iPhone ürünü olarak kayıtlara geçmişti.

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