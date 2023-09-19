Uzmanlar yapay zekâ konusunda uyardı: Dolandırıcılık artabilir

İngiltere'nin Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), yapay zekânın çevrimiçi dolandırıcılığı artırabileceği konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Yapay zekâ teknolojisi son yılların trendlerinden biri haline gelirken bu alandaki gelişmeler konusunda uzmanlardan da uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu hafta çeviri için kullanıldığında ciddi hatalar yapabildiği belirtilen sistemin, şimdi de çevrimiçi dolandırıcılığı ve yanlış bilgiyi artırabileceği belirtiliyor.

İngiltere’nin Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), görüntü ve ses içeriği üretebilen yapay zekâ konusunda alarm verdi.

CMA, yeni teknolojinin mevcut çevrimiçi sorunları daha da kötüleştirdiğini ve tüketicileri çevrimiçi alışveriş yaparken e-posta dolandırıcılıklarına ve sahte incelemelere karşı daha savunmasız bıraktığını söyledi.

OpenAI’nin ChatGPT’si ve Google’ın Bard’ının artan popülaritesiyle son zamanlarda öne çıkan bu teknolojik gelişme endişeleri artırırken CMA, teknolojinin faydaları olsa da gelişme şekli konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

CMA CEO’su Sarah Cardell, “Olumlu bir geleceği garanti edemeyiz. Yapay zekâ kullanımının tüketici güvenini zedeleyecek veya birkaç ismin hakimiyeti altına girecek şekilde gelişmesi yönünde gerçek bir risk var” dedi.

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